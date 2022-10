Watzke: Rummenigges Ausgliederungsidee ist gut

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Watzke spricht über die Rummenigge-Idee

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kann sich die von Karl-Heinz Rummenigge ins Spiel gebrachte Ausgliederung der Frauen-Bundesliga vorstellen.

"Natürlich kann es Sinn machen, dass sich die Frauen-Bundesliga ausgliedert. Das Wachstumspotenzial ist groß", sagte der Aufsichtsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga (DFL) den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Gleichzeitig warnte er aber vor einer überstürzten Entscheidung: "Jetzt müssen wir in Ruhe an der Weiterentwicklung arbeiten. Gliedert sich die Liga aus, verursacht dies auch Kosten, das muss also alles ökonomisch abbildbar sein."

Rummenigge hatte zuvor eine Ausgliederung gefordert. Man brauche ein unabhängiges Management. Der DFB brauche zu lange für Entscheidungen.

Die Frauen-Bundesliga müsse sich für die Vermarktung ausgliedern, hatte der langjährige Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters Bayern München betont.