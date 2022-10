Aubameyang tritt gegen Ex-Trainer nach

IMAGO / Colorsport

Pierre-Emerick Aubameyang spielt seit dem Sommer für den FC Chelsea

Chelsea-Star Pierre-Emerick Aubameyang genießt nicht unbedingt den Ruf als pflegeleichter Spieler. Nun hat der frühere BVB-Stürmer erneut für einen Eklat gesorgt und gegen einen Ex-Trainer nachgetreten.

In einem Video, das in den sozialen Medien aufgetaucht ist, rechnet der Gabuner schonungslos mit Mikel Arteta ab, unter dem er einst beim FC Arsenal gespielt hat.

Sein Vorwurf: Der Spanier wisse nicht, wie man Stars richtig behandelt. "Große Charaktere, große Spieler ... Damit kann er nicht umgehen. Er braucht junge Spieler, die nichts sagen", polterte der 33-Jährige.

Aubameyang war 2018 von Borussia Dortmund zu den Gunners gewechselt. Zum Ende seiner Zeit dort herrschte ein mehr oder weniger offener Konflikt mit seinen Vorgesetzen.

Im Herbst der vergangenen Saison setzte Arteta seinen formschwachen Starstürmer zunächst auf die Bank. Dieser verweigerte in der Folge das Training und überzog seinen Heimaturlaub. Es folgte die Ausbootung. Aubameyang musste alleine trainieren, auch die Kapitänsbinde wurde ihm entzogen.

Nur ein kurzes Wiedersehen mit Ex-BVB-Coach

Letztlich floh der Offensivspieler im Januar zum FC Barcelona. Dem Wechsel war die Auflösung seines Vertrages in London vorausgegangen. Angeblich soll der frühere BVB-Star rund acht Millionen Euro als Abfindung für die Trennung erhalten haben.

Der Stress zwischen Aubameyang und Arteta wurde auch in der vielbeachteten Amazon-Doku "All or Nothing" deutlich.

Dort hatte Arteta den Streit mit seinem Führungsspieler reflektiert. "Es war eine wirklich schwierige Entscheidung, mitten in der Saison und mit dem wichtigsten Spieler des Vereins und den Auswirkungen, die das Fehlen dieses Spielers auf die Leistung der Mannschaft haben könnte", klagte der Spanier.

Seit dem Sommer ist Auba zurück auf der Insel, nachdem er am Deadline Day einen Transfer zum FC Chelsea realisiert hatte. Die Wiedervereinigung mit Thomas Tuchel sollte ihn dort eigentlich wieder in die Spur bringen, so die Hoffnung.

Der ehemalige BVB-Weggefährte wurde nur wenige Wochen nach seiner Ankunft entlassen.