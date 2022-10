Spekulationen um Edin Dzeko beim FC Bayern

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Edin Dzeko wurde mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Nach dem Sommer-Abschied von Robert Lewandowski zum FC Barcelona ist der FC Bayern ohne unmittelbaren Ersatz für den Mittelstürmer in die Saison gegangen. Es folgte ein holpriger Start mit mehreren Problemen in der Offensive, so dass mittlerweile zahlreiche klassische Neuner rund um die Münchner gehandelt werden. In Edin Dzeko gesellt sich nun ein alter Bekannter hinzu.

Ausgerechnet Ehrenpräsident Uli Hoeneß entfachte am Sonntag die Stürmer-Debatte beim FC Bayern wieder von Neuem. "Eines ist ganz sicher, dass ich glaube, dass uns schon ein Neuner fehlt", hatte Hoeneß im "Sonntags Stammtisch" im "BR" gesagt und mit Blick auf den späten Rückschlag im Klassiker gegen den BVB (2:2) verraten: "Das ist eine schwierige Entscheidung gewesen, den Robert [Lewandowski, d.Red.] abzugeben. Mit dem Risiko, dass man bestimmte Tore nicht mehr macht - nämlich so eines wie Modeste gestern."

Eigentlich wollte der deutsche Rekordmeister den Abgang Lewandowskis mit einer angepassten Spielweise auffangen. Das glückte zu Saisonbeginn bestens. Doch zwischenzeitlich stockte der Tor-Motor stark, so dass mittlerweile immer wieder über die Verpflichtung eines klassischen Mittelstürmers spekuliert wird.

Allen voran Harry Kane wird seit Wochen als mögliche Sommer-Verpflichtung genannt, sollte der Angreifer von Tottenham Hotspur seinen Vertrag bei den Engländern nicht verlängern. Neben zahlreichen Hochkarätern wie Dusan Vlahovic von Juventus Turin, bringt "Bild" nun jedoch noch den Namen eines Routiniers ins Spiel, der die Bundesliga bestens kennt und in etwa dem BVB-Transfer von Anthony Modeste entsprechen würde.

FC Bayern: Dzeko weiß, wie man Meister wird.

Laut der Boulevard-Zeitung käme Edin Dzeko für den FC Bayern in Frage, sollte der Rekordmeister einen Oldie suchen, der Bundesliga-Erfahrung mitbringt.

Der mittlerweile 36-Jährige spielte zwischen 2007 und 2011 für den VfL Wolfsburg, wurde in dieser Zeit sogar Deutscher Meister (2009) und Torschützenkönig (22 Treffer), bevor er über Manchester City und AS Rom mittlerweile bei Inter Mailand landete.

Dort ist Dzeko seit Sommer 2021 aktiv. In dieser Saison erzielte er in der Liga bereits drei Tore und legte zwei Treffer vor. Auch in der Champions League gelang ihm schon ein Tor und ein Assist. Der Vertrag des Bosnier läuft im Juli 2023 aus.

Laut "Bild" wäre ein Mittelstürmer-Routinier wie Dzeko eine ernsthafte Alternative, sollte der FC Bayern im höchsten Regal, wie bei Harry Kane und Co., scheitern.