So könnte der deutsche Kader für die WM in Katar aussehen

Wer schafft es ins deutsche Aufgebot für die Fußball-WM 2022 in Katar?

Für die Fußball-WM 2022 in Katar darf Bundestrainer Hansi Flick 26 statt bisher 23 Spieler nominieren. Wie wird der Kader der deutschen Nationalmannschaft aussehen? sport.de gibt einen Überblick.

Bis zum 21. Oktober muss Bundestrainer Hansi Flick eine Liste mit 50 Spielern bei der FIFA einreichen. Diese Liste wird nicht veröffentlicht und dient vor allem dazu, möglichen Problemen für Visa oder Dopingkontrollen zuvorzukommen.

Der vorläufige WM-Kader darf aus bis zu 26 Spielern bestehen und wird voraussichtlich vor dem letzten Bundesliga-Spieltag vor dem Turnier (11. bis 13. November) bekanntgegeben.

Treten kurzfristig Verletzungen oder Erkrankungen auf, sollen Änderungen am Kader bis einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel möglich sein. Bei Deutschland wäre der Stichtag am 22. November. Am 23. November startet die DFB-Elf in Gruppe E gegen Japan ins WM-Turnier.

So könnte der 26-Mann-Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-WM 2022 in Katar aussehen:

TOR

Manuel Neuer (36 Jahre, FC Bayern München): Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, fünfmalige Welttorhüter und Weltmeister von 2014 ist als Nummer eins gesetzt.

Marc-André ter Stegen (30 Jahre, FC Barcelona): Die vielleicht beste Nummer zwei der Fußball-WM 2022 in Katar.

Kevin Trapp (32 Jahre, Eintracht Frankfurt): Der Europa-League-Sieger könnte im Fernduell mit dem Hoffenheimer Oliver Baumann und Fulham-Profi Bernd Leno die Nase vorn behalten und als Nummer drei mitfliegen.

ABWEHR

Niklas Süle (27 Jahre, BVB): Wechselte im Sommer vom FC Bayern zum BVB, wo er zu den Stammkräften zählt.

Nico Schlotterbeck (22 Jahre, BVB): Auch er ist ein sicherer WM-Kandidat. Knüpft in Dortmund an seine Leistungen beim SC Freiburg an.

Antonio Rüdiger (29 Jahre, Real Madrid): Gewann mit Chelsea die Champions League und wechselte im Sommer zu Real Madrid. Muss sich keine Sorgen um seine WM-Berufung machen.

Mats Hummels (33 Jahre, BVB): Der Weltmeister von 2014 überzeugt seit Saisonstart mit guten Leistungen – und weiß, wie man sich in den Dienst der Mannschaft stellt. In der Nations League zuletzt aber nicht mehr nominiert worden.

David Raum (24 Jahre, RB Leipzig): In Leipzig zeigt der Vorlagengeber noch nicht, was ihn bei der TSG Hoffenheim auszeichnete. Das WM-Ticket dürfte Raum trotzdem sicher sein.

Robin Gosens (28 Jahre, Inter Mailand): Bei Inter kam er zuletzt meist von der Bank. Hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, ist auf der linken Seite aber ein wichtige Alternative.

Matthias Ginter (28 Jahre, SC Freiburg): Will nach 2014 zum zweiten Mal Weltmeister werden – diesmal aber mit Einsätzen.

Armel Bella-Kotchap (20 Jahre, FC Southampton): Flicks jüngste Entdeckung könnte in Katar durchaus eine Chance bekommen.

Thilo Kehrer (26 Jahre, West Ham United): Der Wechsel von PSG in die Premier League tat Kehrer gut. Bei West Ham ist der Abwehrmann gesetzt.

Benjamin Henrichs (25 Jahre, RB Leipzig): Gehörte zuletzt regelmäßig zum deutschen Aufgebot und könnte somit ein WM-Ticket mitnehmen.

MITTELFELD/ANGRIFF

Ilkay Gündogan (31 Jahre, Manchester City): Seit Jahren ist Gündogan ein Leistungsträger beim englischen Meister – und im DFB-Team.

Joshua Kimmich (27 Jahre, FC Bayern München): Neben Gündogan ist Kimmich der Chef im deutschen Mittelfeld.

Thomas Müller (32 Jahre, FC Bayern München): Absoluter Leistungsträger beim FC Bayern und im DFB-Team.

Jamal Musiala (19 Jahre, FC Bayern München): Musiala ist der Spieler der ersten Bundesliga-Wochen. Wird er auch die Entdeckung der WM 2022 in Katar?

Leon Goretzka (27 Jahre, FC Bayern München): Als "Achter" und als "Sechser" ist Goretzka mit seiner Physis ein Fixpunkt im deutschen Kader.

Serge Gnabry (26 Jahre, FC Bayern München): Auch an Gnabrys Bedeutung für das deutsche Team gibt es nichts zu rütteln.

Leroy Sané (26 Jahre, FC Bayern München): Hier und da fehlt Sané noch die Konstanz – nicht aber die grundlegende Qualität.

Kai Havertz (23 Jahre, FC Chelsea): Auch der Ex-Leverkusener hat sein WM-Ticket sicher.

Jonas Hofmann (29 Jahre, Borussia Mönchengladbach): Für Gladbach ist er seit langem unverzichtbar. Auch Bundestrainer Flick weiß ganz genau, was er an Hofmann hat, da er gleich mehrere Positionen bekleiden kann.

Mario Götze (30 Jahre, Eintracht Frankfurt): Die erste DFB-Nominierung des Finalhelden von Rio 2014 seit 2017 wäre eine Überraschung – aber keine allzu große. Bei der SGE beweist Götze, dass er immer noch auf höchstem Niveau spielen kann. Mental wirkt der frühere BVB- und Bayern-Hoffnungsträger so gefestigt wie noch nie.

Florian Wirtz (19 Jahre, Bayer Leverkusen): Die Nominierung von Top-Talent Wirtz hängt vor allem von einer Frage ab: Wie fit ist der 19-Jährige, der nach seinem Kreuzbandriss im März noch kein Spiel bestritten hat? Dass Flick Götze und Wirtz beruft, ist eher unwahrscheinlich.

Marco Reus (33 Jahre, BVB): Beim Kapitän von Borussia Dortmund stellt sich dieselbe Frage wie bei Wirtz: Reicht es nach seiner Sprunggelenksverletzung im September, um rechtzeitig zur WM in Form zu sein?

Timo Werner (26 Jahre, RB Leipzig): Nominelle Stürmer sind im deutschen Kader rar gesät. Der pfeilschnelle Ex-Angreifer des FC Chelsea ist bislang Flicks erste Wahl.

Niclas Füllkrug (29 Jahre, SV Werder Bremen): Senkrechtstarter "Lücke" ist einer der Toptorschützen der Bundesliga und überzeugt als Stoßstürmer und mit seiner Persönlichkeit.

Auch diese Spieler dürfen sich noch Hoffnungen machen, bei der Fußball-WM 2022 in Katar dabei zu sein:

Oliver Baumann, Bernd Leno (Tor), Jonathan Tah (Abwehr), Karim Adeyemi, Maximilian Arnold, Ridle Baku, Julian Brandt, Emre Can, Julian Draxler, Youssoufa Moukoko, Kevin Volland, Julian Weigl, Lukas Nmecha (Mittelfeld und Angriff).