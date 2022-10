Hier läuft BVB vs. FC Sevilla live im TV und Stream

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Der BVB trifft zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen auf den FC Sevilla

Der BVB will es wissen! Nach dem 4:1-Auswärtssieg in der letzten Woche beim FC Sevilla trifft Borussia Dortmund am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen auf den spanischen Top-Klub. Nach dem Bundesliga-Knaller gegen den FC Bayern (2:2) wollen die Dortmunder jetzt für das nächste Highlight sorgen. Wo läuft das vierte Gruppenspiel des BVB live im TV und Stream?

Die Vorzeichen sind klar: Gelingt Borussia Dortmund auch im Rückspiel gegen den FC Sevilla ein Sieg und gewinnt der FC Kopenhagen zuvor nicht gegen Manchester City (ab 18:45 Uhr), steht das Team von Cheftrainer Edin Terzic bereits vorzeitig als Gruppenzweiter fest. Das Ticket für die K.o.-Phase wäre damit gelöst.

Schon im Vorfeld galten die Duelle mit den Andalusiern als Schlüsselduelle in der Gruppe G um den zweiten Platz in der Tabelle hinter dem großen Favoriten ManCity, der sich bisher schadlos hielt und alle drei Partien gewann.

Nach dem Last-Minute-Unentschieden gegen den FC Bayern vom letzten Samstag, als Anthony Modeste mit seinem ersten Tor im Signal Iduna Park für den BVB zum Helden des Abends avancierte, soll der neue Schwung nun mit in die Königsklasse genommen werden.

Deutlich größer ist der Druck da schon beim zweiten deutschen Vertreter in der Champions League am Dienstagabend, bei RB Leipzig. Die Roten Bullen treffen in der Gruppe F auf den Celtic FC. Nur ein Sieg hilft Leipzig dabei, im Rennen um Platz zwei weiter an Boden gutzumachen.

Das Hinspiel vor einer Woche ging mit 3:1 an die Sachsen, im Rückspiel im berühmten Celtic Park dürfte die Aufgabe nun merklich schwieriger werden für die Elf von Coach Marco Rose.

Wo laufen die Champions-League-Partien mit deutscher Beteiligung am Dienstagabend live in TV und Stream?

Hier werden der BVB und RB Leipzig live im TV und Stream übertragen