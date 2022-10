Hier läuft Pilsen vs. FC Bayern live im TV und Stream

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der FC Bayern tritt zum zweiten Duell mit Viktoria Pilsen an

Während es in der Bundesliga zuletzt mit nur einem Sieg aus sechs Spielen mächtig haperte, befindet sich der FC Bayern in der Champions League voll im Soll. Läuft auch am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) weiter alles nach Plan in der Königsklasse, stehen die Münchner nach dem zweiten Duell mit Viktoria Pilsen bereits vorzeitig in der K.o.-Phase. Wo wird das Rückspiel Pilsen vs. FC Bayern live im TV und Stream übertragen?

Besser hätte es in den ersten drei Königsklassen-Partien in dieser Saison aus Sicht des FC Bayern gar nicht laufen können. Drei verdiente Siege gegen Inter Mailand (2:0), FC Barcelona (2:0) und Viktoria Pilsen (5:0) bedeuten die souveränen Führung in der Gruppe C.

Holt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann auch im zweiten Duell mit dem tschechischen Meister Pilsen den Sieg und lässt der FC Barcelona zeitgleich im Vergleich mit Inter Punkte liegen, ist den Münchnern das Weiterkommen schon nach vier von sechs Spieltagen nicht mehr zu nehmen.

Weiter angreifen in ihren Gruppen wollen auch die zwei weiteren deutschen Vertreter, die am Mittwoch gefordert sind. So trifft Eintracht Frankfurt in der Gruppe D auf das englische Spitzenteam Tottenham Hotspur.

Von Platz eins bis vier ist für die Hessen bei deren Champions-League-Debüt noch alles drin. Ein Auswärtssieg in London wäre daher Gold wert, um sich im Rennen um die Qualifikation für die K.o.-Phase in eine verbesserte Ausgangsposition zu bringen.

Als drittes deutsches Team bekommt es Bayer Leverkusen in der Gruppe B erneut mit dem FC Porto zu tun. Nach der 0:2-Pleite in der letzten Woche, was das Aus für Cheftrainer Gerardo Seoane bedeutete, soll nun unter Xabi Alonso unbedingt Wiedergutmachung betrieben werden, um die Chancen auf das Weiterkommen ebenfalls noch aufrecht zu erhalten.

Wo laufen der FC Bayern, Eintracht und Leverkusen live im TV und Stream?

Hier werden FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen im TV übertragen