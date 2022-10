Wilde Spekulationen um Musiala-Zukunft beim FC Bayern

IMAGO/Moritz Mueller

Jamal Musiala ist einer der Top-Spieler der bisherigen Saison beim FC Bayern

Neben Leroy Sané ist Jamal Musiala bisher der herausragende Offensiv-Akteur in dieser Saison in den Reihen des FC Bayern. Der 19-Jährige gilt als eines der wertvollsten Talente in ganz Europa. Über seine sportliche Zukunft haben in den letzten Wochen die Spekulationen zugenommen.

Jamal Musiala hat zwar noch einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2026 beim FC Bayern. Trotzdem nahmen vor allem aus England in der ersten Phase der Saison 2022/2023 die Gerüchte zu, wonach Musiala bei mehreren Top-Klubs aus der Premier League auf dem Zettel stehen soll.

Vor allem der FC Liverpool soll von der sportlichen Entwicklung des deutschen Nationalspielers hellauf begeistert sein und den Werdegang des Teenagers genauestens verfolgen. Auch beim FC Chelsea, wo der Offensiv-Allrounder einst ausgebildet wurde, soll die Personalie Musiala zuletzt schon diskutiert worden sein.

Nach Informationen des Senders "Sky" ist an sämtlichen Spekulationen rund um den Senkrechtstarter des FC Bayern, der derzeit allerdings nach einem positiven Corona-Test ausfällt, aber nichts dran.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg vermeldete, soll es ein großes beidseitiges Interesse daran geben, dass der langfristige Vertrag beim deutschen Rekordmeister auch erfüllt wird.

Musiala hinter BVB-Star Bellingham wohl der wertvollste Bundesliga-Spieler

So habe "Stand heute" weder der Spieler, noch der Klub irgendein Interesse daran, den gemeinsamen Weg nicht weiter zu beschreiten. Laut dem Medienbericht werde Musiala bis mindestens ein Jahr vor Vertragsende, also bis 2025, "nicht einen einzigen Gedanken haben, den FC Bayern zu verlassen".

Eine steile Hypothese, die rund um die Säbener Straße sicherlich auf positives Echo stoßen dürfte. Musiala hat sich bei der Anhängerschaft der Münchner ohnehin längst zu einem der großen Publikumslieblinge entwickelt, was in erster Linie selbstredend an seinen sieben Pflichtspiel-Toren in der laufenden Saison liegen dürfte.

Aber auch im Profi-Kader des FC Bayern soll der gebürtige Stuttgarter aufgrund seiner konstant starken Leistungen sowie seines bescheidenen Auftretens weiter überaus gut ankommen.

Ein Wechsel ins Ausland sei demnach "überhaupt kein Thema", hieß es in dem Medienbericht weiter. Jamal Musiala gilt mittlerweile hinter Jude Bellingham vom BVB als wertvollster Spieler der Bundesliga.