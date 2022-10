Aufregung um Dortmunder Becherwürfe auf Bayern-Star

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Auf Matthijs de Ligt wurden mehrfach - wenngleich erfolglos - Plastikbecher geworfen

Es sind Bilder, die für den vermeintlichen Täter noch ein übles Nachspiel haben dürften! In den sozialen Medien kursiert nach dem Bundesliga-Schlagerspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern (2:2) ein Video, welches eindeutig einen Bierbecher-Wurf auf Bayern-Star Matthijs de Ligt belegt. Und das nicht nur einmal, sondern gleich mehrere Male hintereinander.

Was er sich dabei gedacht hat, wird der eindeutig zu erkennende Bierbecher-Werfer wohl nur exklusiv wissen. Nach dem 2:2-Unentschieden von Borussia Dortmund gegen die Münchner stellte sich Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt den Fragen eines TV-Senders.

Währenddessen wurde der 23-Jährige gleich mehrfach mit einem Bierbecher attackiert. Nachdem der Werfer sein vermeintliches Opfer beim ersten Mal verfehlt hatte, ließ er sich noch zwei weitere Male einen neuen Plastikbecher reichen, um erneut auf den Spieler des deutschen Rekordmeisters zu zielen. Glücklicherweise wurde de Ligt auch bei Wurf Nummer zwei und drei nicht getroffen.

Wie auf dem Videomitschnitt eindeutig zu hören ist, wehrten sich daneben stehende Dortmund-Fans gegen die Becherwürfe des Mannes, forderten ihn auf: "Lass das sein!"

BVB drohte bereits hohe Geldstrafen an

Ob gegen den Mann nachträglich noch Ermittlungen aufgenommen werden, war am Montagabend noch nicht bekannt. In den sozialen Medien wie Facebook und Twitter war die Meinung in den Kommentaren aber eindeutig: Das grobe Fehlverhalten des Stadiongängers sollte nicht ungeahndet bleiben. In mehreren Posts wurde etwa die Dortmunder Polizei markiert mit der Bitte, die Ermittlungen aufzunehmen und den Vorfall zu klären.

Traurige Ironie: Der BVB wirbt mit Plakaten offensiv bei seinen eigenen Anhängern, das Werfen von Bechern in jedem Fall zu unterlassen: "Bier muss fließen, nicht fliegen!", heißt das entsprechende Motto des BVB. Becherwürfe sollen demnach mit einer Geldstrafe von mindestens 1.000 Euro geahndet werden.