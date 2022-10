André Silva will auch in Glasgow treffen

Stürmer André Silva von RB Leipzig erwartet im Celtic Park von Glasgow ein enorm schweres Spiel in der Champions League.

"Es wird aufgrund der Atmosphäre und der Fans nicht einfach. Wir müssen von der ersten Minute an wachsam sein", sagte der portugiesische Nationalspieler. "Die Umgebung wird schwierig, wir müssen die Power aus dem Hinspiel zeigen."

Das erste Aufeinandertreffen vor einer Woche gewann Leipzig 3:1. Beim schottischen Meister muss am Dienstag (21:00 Uhr/DAZN) mindestens ein Punkt her, um das direkte Duell zu gewinnen. RB hätte dadurch das Erreichen des Achtelfinals in der eigenen Hand.

André Silva über den Celtic Park: "Als Spieler liebe ich solche Atmosphären"

Im Hinspiel traf Silva gleich doppelt und er hofft trotz der hitzigen Stimmung mit 60.000 Fans auf eine ähnliche Leistung.

"Als Spieler liebe ich solche Atmosphären. Ich habe ein gutes Gefühl und hoffe, dass ich wieder treffe", sagte der 26-Jährige. In der Bundesliga oder den anderen beiden Champions-League-Spielen hatte der Portugiese allerdings noch kein Tor erzielt.

Trainer Marco Rose gewann 2018 mit Salzburg bei Celtic und hat demzufolge gute Erinnerungen. "Das Publikum ist sehr fachkundig. Ich hatte das Gefühl, dass sie es schätzen, wenn der Gegner ein gutes Spiel macht. Es hat Spaß gemacht", sagte Rose. Von seinem Team fordert der 46-Jährige Haltung, Bereitschaft und Spielfreude.