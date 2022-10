Schweiz-Juwel: "Schalke hat mir ein Angebot unterbreitet"

IMAGO/Pius Koller

Im Visier des FC Schalke: Filip Stojilkovic

Nach der umjubelten Rückkehr in die 1. Bundesliga ist die Aufstiegseuphorie beim FC Schalke 04 längst verflogen. Um nicht direkt wieder zurück ins Unterhaus zu müssen, suchen die Knappen bereits nach Verstärkungen für die Rückserie. Ein erst kürzlich in Gelsenkirchen gehandelter Schweizer Juniorennationalspieler hat nun eine Offerte der Königsblauen bestätigt.

Im Sturm des FC Schalke tummeln sich zumindest auf dem Papier einige namhafte Profis: Neben Zweitliga-Rekordknipser Simon Terodde zählen auch Sebastian Polter (zehn Treffer in der Vorsaison für den VfL Bochum), Jordan Larsson (schwedischer Nationalspieler), Aufstiegs-Held Marius Bülter und Last-Minute-Neuzugang Kenan Karaman zum Aufgebot des Ruhrpott-Klubs.

Problem: Keiner der genannten Angreifer hat sich in der bisherigen Saison als Goalgetter hervorgetan. Speziell die drei Neuen Polter, Larsson und Karaman enttäuschten über weite Strecken.

Schon jetzt schaut sich S04 daher nach Alternativen für die Winterpause um. Eine davon ist offenbar der 22 Jahre alte Schweizer Filip Stojilkovic vom FC Sion.

Stojilkovic bestätigt: "FC Schalke hat mir ein Angebot unterbreitet"

Mit fünf Toren und zwei Vorlagen in zehn Einsätzen hat der U21-Auswahlspieler einen starken Start in die laufende Super-League-Saison hingelegt.

Sein Arbeitspapier in Sion läuft Ende Juni aus, kann per Option allerdings nochmal um ein Jahr bis 2024 verlängert werden. So oder so wittern viele Vereine bereits ein Schnäppchen.

Wie Stojilkovic selbst jetzt im Gespräch mit der Boulevard-Zeitung "20min" enthüllt hat, ist S04 schon bei ihm vorstellig geworden.

"Schalke hat mir ein Angebot unterbreitet. Aber ich konzentriere mich momentan auf den FC Sion. Was nach der Vorrunde passiert, werden wir sehen", erklärte der wuchtige Stürmer, der nach eigenen Angaben "in letzter Zeit ein paar Anfragen" aus der deutschen Bundesliga bekommen hat. Generell sei er "bereit für den nächsten Schritt".

Ob ihn jener nach Gelsenkirchen führen wird, dürfte sich bereits in wenigen Wochen klären.