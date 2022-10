Enthüllt: Haaland kostet irre Millionen-Summe

IMAGO/Ulrik Pedersen/Csm

Erling Haaland wechselte von Manchester City zum BVB

Erling Haaland glänzt nach seinem BVB-Abschied auch bei Manchester City mit einer unfassbaren Tor-Quote. Kein Wunder, dass der Angreifer schon jetzt wieder mit Topklubs wie Real Madrid in Verbindung gebracht wird. Für einen Transfer müssten die vermeintlichen Interessenten aber tief in die Tasche greifen.

Wie das Portal "The Athletic" berichtet, besitzt Haaland bei Manchester City für das Jahr 2024 eine Ausstiegsklausel von 200 Millionen Euro.

Jedoch können die englischen Spitzenvereine rund um den FC Liverpool, FC Chelsea oder Manchester United nicht zuschlagen. Schließlich soll die Klausel nur für Klubs außerhalb der Premier League greifen, heißt es. Besonders Real Madrid wird immer wieder genannt, wenn es um die potenziellen Interessenten geht.

Noch haben die Königlichen mit Karim Benzema einen absoluten Top-Stürmer in den eigenen Reihen. Der Franzose soll sich sogar vor einer Vertragsverlängerung bis 2024 befinden. Jedoch ist Benzema mit inzwischen 34 Jahren nicht mehr der jüngste Torjäger.

"The Athletic" zufolge herrsche in der Fußballwelt das Gefühl, dass spanische Klubs wie Real Madrid und der FC Barcelona 2024 bei Manchester City bezüglich Haaland anklopfen könnten.

Haaland-Gesamtpaket zu teuer für den FC Bayern

Der 22-Jährige wird aber wohl nicht nur die kolportierten 200 Millionen Euro kosten. So sollen im Falle eines Transfers neben der Mega-Ablöse ebenfalls Bonuszahlungen sowie Beraterhonorare fällig werden. Laut dem für gewöhnlich gut informierten Portal würden diese Zusatzbeträge mindestens auf dem Niveau von Haalands Wechsel zu Manchester City liegen.

So musste der englische Meister nicht nur rund 60 Millionen Euro an den BVB überweisen, sondern auch noch zusätzlich rund 38 Millionen Euro für Bonuszahlungen sowie Beraterhonorare auf den Tisch legen, rechnet "The Athletic" vor.

Das mögliche Haaland-Gesamtpaket wäre für deutsche Klubs wie den FC Bayern viel zu teuer.