Trotz anhaltendem Krieg: Donezk-Coach gegen Spielabsage

Igor Jovicevic, Trainer von Schachtar Donezk, hat vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid am Dienstag (21:00 Uhr/DAZN) auf die mentale Last für seine Spieler durch den Ukraine-Krieg hingewiesen.

Viele Familienangehörige der Spieler seien in der Ukraine, "und das beeinträchtigt uns, wird aber nicht unsere Moral zerstören", sagte Jovicevic nach den Raketenangriffen Moskaus gegen zahlreiche ukrainische Städte.

Mit einer Spielabsage habe sich der Klub nicht befasst, teilte der 48-Jährige vor dem Spiel mit. "Wir müssen den Platz betreten und zeigen, dass wir füreinander kämpfen und die Ukrainer vertreten."

Donezk-Trainer Jovicevic fühlt sich als Ukrainer

Jovicevic, der aus der kroatischen Hauptstadt Zagreb stammt, sagte, dass auch er sich als Ukrainer fühle und forderte ein Ende des Krieges.

In der Tabelle der Gruppe F liegt Schachtjor vor der Partie mit vier Punkten nach drei Spielen auf Platz zwei hinter Gegner Real (9 Punkte). Das Spiel findet in der polnischen Hauptstadt Warschau statt, die Heimpartien in der ukrainischen Liga trägt der Klub aus der Ostukraine im westukrainischen Lviv aus.

Für die Europapokal-Spiele müsse man viel reisen, "wir sind immer unterwegs", sagte Jovicevic. "Unsere Vorbereitung unterscheidet sich komplett von den üblichen Abläufen anderer Teams in der Champions League."