Soforthilfe für Kramer? Schalke testet Ex-Gladbacher

IMAGO/Federico Pestellini

Beim FC Schalke im Probetraining: Timothée Kolodziejczak

Spätestens nach der desolaten Vorstellung beim 0:4 in Leverkusen schrillen beim FC Schalke 04 die Alarmglocken. Um die löchrige Defensive möglichst schnell zu stabilisieren, schauen die Verantwortlichen nun auch auf den Markt der vertragslosen Spieler. Ein Ex-Gladbacher darf sich in den kommenden Tagen bei den Knappen vorstellen.

Die passende Abwehrformation hat S04-Trainer Frank Kramer auch nach neun Spieltagen in der Bundesliga noch nicht gefunden. Mit 21 Gegentreffern stellen die Königsblauen momentan die zweitschlechteste Abwehr aller Teams.

Weil das vorhandene Personal über weite Strecken enttäuscht hat, schauen sich die Vereins-Bosse jetzt nach Soforthilfen um. Dabei kommen bis zur Winterpause nur vertragslose Profis in Frage - so wie Timothée Kolodziejczak.

FC Schalke: Kolodziejczak "bis auf Weiteres" im Probetraining

Seit dem Abstieg mit dem französischen Traditionsklub AS Saint-Étienne ist der Innenverteidiger ohne Job. Wie der FC Schalke am Dienstagvormittag bekannt gab, wird der 31-Jährige "bis auf Weiteres als Gastspieler am Mannschaftstraining teilnehmen". Dort dürfe sich Kolodziejczak "zeigen".

#S04-Update: Abwehrspieler Timothée Kolodziejczak (aktuell vertragslos) wird bis auf Weiteres als Gastspieler am Mannschaftstraining teilnehmen und darf sich zeigen. pic.twitter.com/Scd3CXUBlx — FC Schalke 04 (@s04) 11. Oktober 2022

Der Linksfuß kennt die Bundesliga bereits: Von Januar bis September 2017 lief der frühere Juniorennationalspieler Frankreichs für Borussia Mönchengladbach auf. Eingesetzt wurde er in dieser Zeit allerdings nur ein einziges Mal: bei einem 4:2-Heimsieg der Fohlen gegen - wie sollte es anders sein - den FC Schalke.

Kurios: International kam lediglich ein weiteres Spiel im Gladbach-Trikot hinzu, ebenfalls gegen S04, diesmal im Achtelfinale der Europa League (1:1). Bald darauf zog er weiter nach Mexiko.

In den kommenden Tagen wird sich nun zeigen müssen, wie fit Kolodziejczak aktuell ist. Positiv: 2021/2022 hatte er in Saint-Étienne überwiegend zum Stammpersonal gezählt, mal im Zentrum, mal auf der linken Außenbahn.