Überraschungs-Visite bei Union Berlin

Zur Mittagszeit fuhr auf einmal eine Polizeieskorte auf dem Parkplatz am Stadion An der Alten Försterei vor - dabei war am Dienstag gar kein Spiel des 1. FC Union Berlin.

Die Erklärung folgte umgehend und sie war überraschend: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban nutzte seinen mehrtägigen Besuch in Deutschland für einen Abstecher zum Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Das bestätigte eine Mitarbeiterin der Botschaft vor Ort.

Der Köpenicker Club selbst war erst wenige Stunden zuvor darüber informiert worden. "Es war ein privater Besuch von Viktor Orban im Rahmen seines Deutschland-Aufenthaltes. Er traf sich kurz mit dem ungarischen Nationalspieler Andras Schäfer in der Haupttribüne", erklärte Unions Kommunikationschef Christian Arbeit. Der ungarische Profi spielt seit Januar dieses Jahres für Union. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler bestritt bisher 22 Einsätze für die Berliner.

Orban (59) hatte vor seiner Visite in Köpenick schon Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die frühere Regierungschefin Angela Merkel (CDU) getroffen.