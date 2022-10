Nächster Rassismus-Eklat überschattet BVB-Sieg

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Zeising

Der Sieg der BVB-Junioren wurde von einem Rassismus-Eklat überschattet

Wieder Sevilla, wieder Alejandro Vazquez: Wie schon beim Spiel in der Vorwoche hat der Juniorenspieler der Spanier den Dortmunder Abdoulaye Kamara auch beim Duell am Dienstag rassistisch beleidigt. Schiedsrichter Luca Pairetto und sein Team unternahmen nichts.

Wie BVB-Trainer Mike Tullberg den "Ruhr Nachrichten" schilderte, ist es auch beim Rückspiel der Dortmunder Junioren gegen den FC Sevilla (2:0) zu rassistischen Beleidigungen gegen Abdoulaye Kamara gekommen. Urheber wie schon vor einer Woche im Hinspiel: Alejandro Vazquez.

"Es hat dieselben Beleidigungen und Affenlaute wie vergangene Woche gegeben. Ein Sanitäter hat es gehört und bestätigt", sagte Tullberg der Zeitung. Er habe zunächst den Schiedsrichter-Assistenten darauf aufmerksam gemacht, Schiedsrichter Luca Pairetto meinte aber, es stehe "Aussage gegen Aussage" und er könne dementsprechend nichts unternehmen.

Tullberg kritisierte die Unparteiischen anschließend und bezeichnete ihre Reaktion als "nicht okay". Ein Mitglied des Unparteiischen-Teams habe "tatsächlich angefangen, mit mir zu diskutieren, wie ein Affe klingt und was ein Affe sagt. Das war unfassbar", ärgerte sich der Dortmunder Trainer.

BVB-Junioren wollten Spiel nicht abbrechen

Schon das Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften wurde von rassistischen Beleidigungen und Affenlauten überschattet. Damals entschuldigten sich den "Ruhr Nachrichten" zufolge einige Sevilla-Spieler nach dem Abpfiff für das Verhalten der Täter.

Nachwuchs-Leiter Lars Ricken kündigte noch in der vergangenen Woche an, seine Mannschaft werde künftig direkt vom Feld gehen, sobald sich so ein Vorfall noch mal wiederholt. "Und zwar nicht beim dritten, sondern beim ersten Mal. Sowas ist nicht zu tolerieren", sagte der Ex-Profi.

Ein Spielabbruch seitens der Dortmunder wurde auch diesmal diskutiert, am Ende aber entschied sich die Mannschaft dazu, nach der Pause zurück auf das Feld zu gehen. "Ich habe den Jungs in der Halbzeit wieder gesagt, wir können in der Kabine bleiben. Aber die Jungs haben gesagt: Nein, Trainer – wir geben sportlich die Antwort und wir gewinnen das Spiel", sagte Tullberg.