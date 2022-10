Drei Kabinen-Kritikpunkte an Nagelsmann enthüllt

via www.imago-images.de

Trainer Julian Nagelsmann hat es beim FC Bayern derzeit nicht leicht

Julian Nagelsmann hat es in seiner zweiten Saison beim FC Bayern nicht leicht. Der junge Trainer muss liefern, steht jedoch bereits öffentlich in der Kritik. Zuletzt riet gar Rekordnationalspieler Lothar Matthäus dem 35-Jährigen bei "Sky", dass dieser aufpassen müsse, "die Kabine nicht zu verlieren". Nun wurde enthüllt, welche drei großen Kritikpunkte die Bayern-Mannschaft am Coach vorbringt und was Nagelsmann bereits verändert hat.

Der FC Bayern durchlebt gerade keine einfache Phase. In der Fußball-Bundesliga stehen die Münchner nach nur vier Siegen aus neun Spielen lediglich auf Rang drei.

Trainer Julian Nagelsmann versucht das Ruder herumzureißen, sieht sich aber öffentlicher und auch interner Kritik ausgesetzt. Die "Sport Bild" hat nun drei Punkte aufgelistet, bei denen die Mannschaft bei Nagelsmann Verbesserungsbedarf sieht.

Im ersten Fall geht es laut dem Bericht darum, dass Nagelsmann angeblich bislang kaum erfolgreich auf die Spielverläufe reagiert hat. Während er vor den Partien ausgiebig Videoanalysen betreibt und seine Spieler verbessern will, wirken die Impulse, die er in den Spielen gibt, kaum. Dass beispielweise Edin Terzic auf der Gegenseite im Klassiker am Samstag mit taktischen Maßnahmen und der Hereinnahme noch dafür sorgte, dass der BVB einen Punkt gegen die Bayern holte, beschäftige das Team.

Nagelsmann mit "One-Man-Show" beim FC Bayern?

In eine ähnliche Richtung geht der zweite Kritikpunkt. Demnach beäugt die Mannschaft die Aus- und Einwechslungen des Trainers kritisch. Die Herausnahme von Sadio Mané, der in Dortmund bockig reagiert haben soll, und die Hereinnahme von Eric Maxim Choupo-Moting blieben ohne Effekt.

Genau beobachtet wird laut dem Sportblatt auch die Art der Aufstellung vor den Spielen. Als Beispiel nennt die "Sport Bild" Jamal Musiala, dem gegen Inter Mailand angeblich ein Startelfplatz versprochen wurde, der dann aber doch auf der Bank landete. Seine Enttäuschung darüber soll der Shootingstar den Führungsspielern deutlich gemacht haben.

Als letzter Punkt nennt der Bericht das Verhalten des Trainers an der Seitenlinie. Demnach soll Nagelsmann auf Diskussionen der Profis rund um seinen Klamottenstil bereits damit begegnet sein, dass er nun etwas gedecktere und dezentere Kleidung trägt. Doch angeblich beschäftigt die Stars, dass Nagelsmann zu impulsiv reagiert und einen "Hang zur One-Man-Show" an der Seitenlinie hat, wie die "Sport Bild" es nennt.

Neben den Kritikpunkten hat das Team aber offenbar auch erkannt, dass sich der Trainer bereits um zahlreiche Verbesserungen bemüht hat. So führt Nagelsmann mittlerweile deutlich mehr Einzelgespräche als in der Vorsaison, bindet die Spieler mehr in Prozesse ein.

Als es um die Corona-Strategie des Klubs ging, die deutlich intensivere Tests vorsieht, trat er an den Mannschaftsrat heran, um das Thema zu besprechen. Das Gremium stimmte zu.