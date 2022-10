Leroy Sané: "Das hat mich einfach genervt"

IMAGO/Moritz Mueller

Leroy Sané startet beim FC Bayern durch

Leroy Sané gehört beim FC Bayern in dieser Saison zu den Leistungsträgern. Der Flügelspieler überzeugt nicht nur durch seine Torgefahr, sondern auch mit einer härteren Gangart auf dem Platz. Nun hat der Offensivmann seine dazu gewonnene Härte erklärt.

"Durch Emotionen komme ich manchmal besser ins Spiel und kann der Mannschaft helfen, das ist mein oberstes Ziel", verriet Leroy Sané im Gespräch mit der "Sport Bild": "Ich will das in jedem Moment zeigen und helfen. Gelingt das nicht, bricht es schon mal aus mir heraus."

Die angesprochene Emotionalität spiegelt sich auch im Zweikampfverhalten wieder. Beispiel: Im Supercup-Duell mit RB Leipzig (5:3) sah Sané nach seiner Einwechslung die Gelbe Karte. Eine Fehlentscheidung, meint der Bayern-Star.

"Ich erinnere mich: Das war eine Situation, wo es niemals ein Foul hätte geben dürfen. Das war ganz klar. Schon die ein, zwei Situationen davor wurden gegen mich gewertet. Das hat mich einfach genervt. Das habe ich dem Schiedsrichter dann gezeigt. Normal versuche ich, ruhig zu bleiben, aber manchmal bricht es aus mir heraus", blickte Sané zurück.

"Julian Nagelsmann weiß, wie ich bin, wie ich ticke"

Anders als noch zum Saisonauftakt ist der Nationalspieler inzwischen fest in der Startformation von Trainer Julian Nagelsmann gesetzt - so auch in der Champions League. Nach seiner Auswechslung gegen den FC Barcelona (2:0) warf Sané frustriert eine Getränkeflasche in Richtung Boden.

"Das war zu keinem Prozent gegen den Trainer oder dessen Entscheidung, sondern nur gegen mich selbst und unser Spiel", stellte Sané klar: "Julian Nagelsmann weiß, wie ich bin, wie ich ticke. Wenn ich Emotionen zeige, kann er das einordnen."

Die dazugewonnene Emotionalität scheint dem gebürtigen Essener zu helfen. In seinen ersten 14 Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison steuerte Sané schon zwölf Scorerpunkte für den FC Bayern bei.