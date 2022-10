Ballack: Darum muss Reus unbedingt zur WM

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wird BVB-Kapitän Marco Reus eine prägende Figur bei der WM?

Der frühere Nationalspieler Michael Ballack hat erklärt, warum er sich intensiv dafür stark macht, dass Bundestrainer Hansi Flick bei der WM in Katar auf Marco Reus von Borussia Dortmund setzt. Der derzeit (mal wieder) verletzte BVB-Kapitän ist für Ballack ein ganz wichtiger Faktor auf dem Weg zum möglichen Titel.

Marco Reus hat in seiner langen Karriere bereits zahlreiche Verletzungsausfälle überstehen müssen und aufgrund von Blessuren sogar schon große Turniere verpasst. Auch derzeit ist der BVB-Kapitän - 39 Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar - verletzt und laboriert noch an Sprunggelenksproblemen.

Ex-DFB-Star Michael Ballack hofft trotzdem, dass Reus es mit zur WM schafft.

"Weil er zuletzt in Topform war und jeder überragende Spieler eine Bereicherung ist", begründete Ballack gegenüber "Sport Bild" seinen Wunsch nach einer Berücksichtigung des 33-Jährigen und fügte in aller Deutlichkeit an: "Marco wegzulassen kann man sich aus sportlichen Gründen kaum erlauben."

Dass Reus von einigen Beobachtern der Makel angehaftet wird, er könne keine großen Titel gewinnen, will Ballack keinesfalls gelten lassen.

"Davon würde ich mich frei machen. Ich kann ja nicht nur Spieler mitnehmen, die alles gewonnen haben, da kriege ich keine fünf zusammen", erklärte der 46-Jährige, der seit einiger Zeit als TV-Experte tätig ist.

Ballack: Reus bringt hohe Motivation für WM mit

Ballack sieht eher das hohe Motivationspotenzial, das deshalb noch in Reus steckt, der in seiner langen Karriere zwar dreimal Spieler der Saison wurde, aber "nur" (zweimal) den DFB-Pokal gewann. Eine Meisterschaft oder ein internationaler Titel sprang bislang nicht für den Routinier heraus.

Das könnte sich bei einer Teilnahme am Katar-Turnier ändern. "Man kann es auch positiv sehen", gab Ballack die Richtung vor: "Er will unbedingt diese WM spielen, weil er in der Vergangenheit einige Turniere aufgrund von Verletzungen oder freiwilligem Verzicht verpasst hat."