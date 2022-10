Deutschland-Klausel für Niclas Füllkrug?

IMAGO/Thomas Voelker

Werder Bremens Niclas Füllkrug ist aktuell Bundesliga-Toptorschütze

In der Bundesliga steht Niclas Füllkrug nach neun Spieltagen an der Spitze der Torschützenliste. Längst ist der Stürmer von Werder Bremen für viele Experten auch ein Kandidat für die Fußball-WM 2022 in Katar. Bei einer DFB-Nominierung könnte "Lücke" dank einer Vertragsklausel abkassieren.

Eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft könnte sich für Niclas Füllkrug auch finanziell lohnen. Einen entsprechenden Passus scheint jedenfalls dessen Arbeitspapier bei Werder zu enthalten.

Nach Informationen der "Sport Bild" winkt Füllkrug ein fünfstelliger Bonus für den Fall, dass er in die deutsche Nationalmannschaft berufen wird.

Die Chancen auf eine Nominierung stehen aktuell höher denn je, der ehemalige U20-Nationalspieler ist in der Form seines Lebens. Acht Tore stehen nach neun Spielen auf seinem Bundesliga-Konto.

Mit 19 Treffern in 33 Zweitliga-Partien hatte "Lücke", wie Füllkrug wegen eines fehlenden Schneidezahns auch genannt wird, in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil daran, dass Werder Bremen der direkte Wiederaufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus gelang.

Mit dem wuchtigen Mittelstürmer würde Bundestrainer Hansi Flick nach Meinung vieler Experten einen echten Mehrwert im DFB-Angriff schaffen.

Bundestrainer Flick hat "Lücke" auf dem Schirm

Beim Bundesliga-Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem SV Werder Bremen am vergangenen Freitag war Flick im Stadion dabei. Dabei beobachtete er unter anderem den Angreifer, der in der Schlussphase per Elfmeter das 2:1-Siegtor für die Norddeutschen erzielte.

"Was er macht, hat Hand und Fuß", teilte Flick hinterher mit. Auch Berti Vogts, Deutschland Europameister-Coach von 1996, spricht sich für eine Nominierung Füllkrugs für die WM 2022 aus.

"Die Anzahl seiner Tore spricht absolut für ihn. So viele gute Strafraumstürmer haben wir zudem nicht. Hansi Flick sollte Kontakt mit Werders Trainer Ole Werner aufnehmen, mit ihm über Niclas Füllkrug sprechen und so wichtige Informationen einholen. Er sollte auch nach Bremen fahren und sich Trainingseinheiten von Füllkrug anschauen", sagte Vogts der "Sport Bild".

Vogts verglich Füllkrug mit Oliver Bierhoff. Der heutige DFB-Sportdirektor fuhr 1996 als weitestgehend unbekannter Serie-A-Legionär zum EM 1996. Im Finale von Wembley schoss Bierhoff Deutschland mit einem Doppelpack zum Titel.

"Mein Vorteil bei Oliver Bierhoff war damals: Ich kannte ihn aus dem Jugendbereich. Mir war seine Problematik beim Mitspielen bewusst. Aber wenn es in den Strafraum ging, wussten alle: Oliver wird seine Tore machen", erinnerte sich Vogts.