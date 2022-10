Chelsea lockt offenbar vier Bundesliga-Stars

IMAGO/Moritz Mueller

Lotst Chelsea BVB-Star Jude Bellingham und RB-Ass Christopher Nkunku nach London?

Der FC Chelsea bereitet sich auf einen heißen Transfer-Sommer vor. Auf der Suche nach Verstärkungen haben es die Londoner wohl auch auf Spieler des FC Bayern und BVB abgesehen. RB Leipzig droht gleich zwei Stars an den englischen Erstligisten zu verlieren.

Im Gegensatz zu manch anderem Konkurrenten aus Europa plagen Chelsea keine Finanzsorgen. Die Blues schwimmen nach der Übernahme durch Besitzer Todd Boehly wieder im Geld. Mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig könnten im Sommer 2023 gleich drei Bundesligisten die Kaufkraft zu spüren bekommen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, ist BVB-Star Jude Bellingham "absoluter Wunschspieler" des FC Chelsea. Demnach haben die Londoner sogar bereits Kontakt zu den Schwarz-Gelben aufgenommen. Die Dortmunder sollen mindestens 120 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler fordern. Chelsea sei bereit, über 100 Millionen Euro in den 19-Jährigen zu investieren, heißt es.

Doch nicht nur der BVB könnte nach der laufenden Saison einen wichtigen Spieler an den Tabellenvierten der Premier League verlieren.

Chelsea blickt zum FC Bayern und zu RB Leipzig

"Sport Bild" zufolge hat der FC Chelsea weiterhin Benjamin Pavard vom FC Bayern auf dem Zettel. Der 26-Jährige war bereits in der vergangenen Transferperiode mit dem sechsfachen englischen Meister in Verbindung gebracht worden. Da der Verteidiger nur noch bis 2024 an die Münchner gebunden ist, könnte die Personalie 2023 wieder "heiß" werden, spekuliert das Sportblatt.

Heiß soll es bereits jetzt zwischen Chelsea und Christopher Nkunku sein. Der Torjäger darf RB Leipzig nach der Saison wohl für 60 Millionen Euro verlassen, der Fünf-Jahres-Vertrag soll angeblich noch vor der Fußball-Weltmeisterschaft unterzeichnet werden.

Josko Gvardiol könnte Nkunku an die Stamford Bridge folgen. Laut "Sport Bild" ist RB Leipzig bezüglich des Linksverteidigers "verhandlungsbereit". Die Zeitschrift rechnet vor, dass Nkunku und Gvardiol zusammen bis zu 150 Millionen Euro kosten könnten. Ein weiterer Kandidat soll beim FC Chelsea Declan Rice von West Ham United sein.