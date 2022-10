Hamann reagiert auf Klopps verbale Ohrfeige

unknown

Didi Hamann (li.) hat auf die Worte von Jürgen Kopp (re.) reagiert

Nachdem sich Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell mit den Rangers aus Glasgow über den TV-Experten Didi Hamann und dessen Expertise lustig gemacht hatte, hat dieser nun auf die bissigen Worte des Teammanagers des FC Liverpool reagiert.

Jürgen Klopp bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Eigentlich. Nach dem 7:1-Erfolg in der Champions League am Mittwochabend spülte der Teammanager des FC Liverpool den Frust der letzten Wochen erstmal mit einem Bier herunter. Tags zuvor war Klopp noch deutlich unentspannter gewesen, als ein Journalist ihn nach einem möglichen fehlenden "Funken" gefragt hatte.

Das vorgebrachte Zitat machte den Ex-BVB-Trainer sichtbar stutzig, Klopp fragte zurück: "Wer hat das gesagt?" Als der Pressevertreter daraufhin Didi Hamann als Urheber anführte, holte der 55-Jährige mit voller Ironie aus.

"Oh toll! Er ist eine fantastische Quelle. Er wird überall sehr respektiert", schoss Klopp zurück und sorgte damit zugleich für einige Lacher im Saal. Die Replik, Hamann sei immerhin langjähriger Liverpool-Spieler gewesen, ließ er nicht gelten: "Das gibt dir aber nicht das Recht zu sagen, was du willst - vor allem, wenn du keine Ahnung hast."

Hamann: "Dass es bei Liverpool Probleme gibt, ist offensichtlich"

Wenig verwunderlich verhallte das Echo von Klopps Worten auch einen Tag später nicht. Am Abend des Liverpool-Spiels wurde Hamann von "Sky" auf die bissigen Aussagen des deutschen Trainers angesprochen und erwiderte: "Mir geht es um die Sache: Dass es in Liverpool im Moment Probleme gibt, das ist offensichtlich."

Während die Reds in der Königsklasse nach dem dritten Sieg im vierten Spiel als Gruppenzweiter hinter dem SSC Neapel mit einem Bein im Achtelfinale stehen, befindet sich das Klopp-Team in der Liga derzeit nur auf Platz zehn - der schlechteste Saisonstart seit zehn Jahren.

"Wenn er der Meinung ist, dass ich einen Unsinn erzähle, dann soll er das sagen. Ich habe damit überhaupt kein Problem, andere Meinungen muss man respektieren", sagte Hamann weiter. Deshalb habe er auch die Aussagen von Klopp am Dienstag "nicht wirklich verstanden".

Hamann spricht über Liverpools Krise

"Ich finde, Didi Hamann hat es nicht verdient, dass du seine Worte nutzt, um mir eine Frage zu stellen", hatte Klopp zudem noch in Richtung des Journalisten gesagt, den er anschließend aufforderte, eine Frage mit eigenen Worten zu formulieren. Wofür er erneut Lacher erntete.

Hamann hatte einige Tage zuvor bei "talksport" über Klopps Job gemunkelt: "Irgendwann werden sie die Diskussion über den Trainer führen, und ich bin mir nicht sicher, wie weit sie davon entfernt sind." Auch von dem besagten "Funken", der nicht mehr aufs Team überspringe, war die Rede. Das dürfte dem 55-Jährigen nicht geschmeckt haben, wie sich nun zeigte.

Dietmar Hamann spielte zwischen 1999 und 2006 für den FC Liverpool, mittlerweile arbeitet der Ex-Nationalspieler als TV-Experte.