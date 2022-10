"Vier bis fünf Namen" auf Stuttgart-Shortlist

IMAGO/H. Langer

Sven Mislintat sucht nach einem Trainer für den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart befindet sich nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo weiterhin auf der Suche nach einem neuen Trainer. Der Fußball-Bundesligist soll mehrere Kandidaten im Blick haben. Eine schnelle Entscheidung deutet sich allerdings nicht an.

Wie der "kicker" berichtet, gibt es beim VfB Stuttgart "eine Art Shortlist mit vier bis fünf Namen". Das Fachmagazin nennt in diesem Zusammenhang Sebastian Hoeneß (zuletzt bei der TSG Hoffenheim) sowie Adi Hütter (zuletzt bei Borussia Mönchengladbach) als potenzielle Lösungen.

Jedoch sollen "momentan unter Vertrag stehende Coaches Teil der Liste sein", schreibt der "kicker". Konkrete Namen werden in diesem Zusammenhang nicht genannt. Die Namen Hoeneß und Hütter wurden bereits in den vergangenen Tagen intensiv mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.

"Sky" berichtete unlängst sogar, dass Hoeneß bei den Schwaben als Favorit ausgemacht wurde.

Löw und Tedesco wohl nicht zum VfB Stuttgart

Die zuletzt gehandelten Zsolt Löw (zuletzt Co-Trainer beim FC Chelsea) und Domenico Tedesco (zuletzt bei RB Leipzig) werden ihren Weg offenbar nicht zum VfB Stuttgart finden.

Vor dem anstehenden Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) wird es wohl keine Entscheidung geben. Somit wird Michael Wimmer aller Voraussicht nach interimsweise auf der Bank Platz nehmen. Dass der 42-Jährige bei guten Ergebnissen zur Dauerlösung werden könnte, solle nicht "final" ausgeschlossen werden. Beim VfB Stuttgart gelte "Gründlichkeit vor Schnelligkeit", urteilt der "kicker".

"Unser Ziel ist, schnell auch, die genaueste und bestmögliche Lösung für am besten weitere 1000 Tage, 100 Spiele und nicht für ein, drei oder fünf Spiele", sagte Sportdirektor Sven Mislintat zur Suche nach einem Nachfolger für Pellegrino Matarazzo. Der 44-Jährige hatte den VfB in insgesamt 100 Pflichtspielen betreut.