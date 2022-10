FC Bayern stellt nächsten Königsklassen-Rekord auf

IMAGO

Leon Goretzka traf für den FC Bayern in Pilsen doppelt

Der FC Bayern eilt in der Champions League weiter von Sieg zu Sieg. In der vermeintlichen Hammergruppe mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen weisen die Münchner nach dem 4:2-Erfolg in Tschechien am Mittwochabend nun zwölf Punkte aus vier Spielen auf und haben nebenbei noch einen weiteren Königsklassen-Rekord aufgestellt.

Die wichtigste Nachricht aus Sicht des deutschen Rekordmeisters war am späten Abend sicherlich, dass bereits zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase das Weiterkommen fix gemacht wurde.

Dank des verdienten Auswärtssiegs in Pilsen sowie des 3:3-Unentschiedens zwischen Barca und Inter im Parallelspiel ist dem FC Bayern der zweite Platz nicht mehr zu nehmen, der zum Einzug in die K.o.-Phase berechtigt.

Das 4:2 beim tschechischen Meister bedeutete außerdem den elften Sieg in der Gruppenphase für den FC Bayern in Folge. Damit schraubte der deutsche Branchenprimus nicht nur seinen eigenen Vereinsrekord weiter in die Höhe, sondern stellte laut dem Sportdaten-Dienstleister Opta Franz auch noch einen neuen Allzeit-Rekord in der Königsklasse auf.

FC Bayern seit 32 Gruppenspielen ohne Niederlage

Elf Siege nacheinander in der Gruppenphase sind vorher noch nie einer Mannschaft gelungen. Real Madrid (zweimal) und der FC Barcelona hielten die bisherige Bestmarke von jeweils zehn Erfolgen am Stück in Gruppenspielen.

Den vier Siegen in der laufenden Saison gingen die sechs Siege in Folge in der Gruppenphase 2021/2022 voraus, was vor einem Jahr schon die beste Bayern-Gruppenphase aller Zeiten bedeutete. Davor gab es in 2020/2021 am 5. Spieltag mal ein 1:1 bei Atlético Madrid, was am 1. Dezember 2020 das letzte nicht gewonnene Gruppenspiel in der Königsklasse bedeutete.

Die Serie der ungeschlagenen Partien in den Vierergruppen bauten die Bayern auf überragende 32 Spiele aus. Ein weiterer Allzeit-Rekord, der derzeit immer weiter nach oben geschraubt wird.