Extralob für Rekord-Youngster des FC Bayern

IMAGO/Heiko Becker

Paul Wanner (r.) spielte zum ersten Mal für den FC Bayern in der Champions League

Der FC Bayern nutzte die Partie am Mittwochabend bei Viktoria Pilsen (4:2), um der ein oder anderen Stammkraft eine Verschnaufpause zu gönnen. Davon profitierte beispielsweise Paul Wanner, der mit seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit Champions-League-Geschichte schrieb.

Mit 16 Jahren und 293 Tagen wurde das Mega-Talent zum jüngsten eingesetzten Bayern-Spieler überhaupt in der Königsklasse. Der Deutsch-Österreicher löste damit Mathys Tel ab, der erst kurz zuvor den vereinseigenen Rekord von Bright Arrey-Mbi übernommen hatte.

Bemerkenswert beim Wanner-Debüt für den FC Bayern in der Champions League war neben seinem Alter auch die Position, auf der er von Cheftrainer Julian Nagelsmann aufgeboten wurde.

Als er in der 70. Minute für Innenverteidiger Dayot Upamecano ins Spiel kam, bekleidete der Youngster die ungewohnte Linksverteidiger-Position. Josip Stanisic, der dort begonnen hatte, wechselte für die Schlussphase dafür ins Abwehrzentrum.

"Paul ist ja kein gelernter Linksverteidiger, aber hat das auch im Training schon gut gemacht. Ich finde auch, dass er es heute im Spiel gut gemacht hat", lobte ihn sein Coach Nagelsmann für die ersten 20 Minuten in der Königsklasse am "DAZN"-Mikrofon.

FC Bayern: Wanner wartet auf seinen nächsten Bundesliga-Einsatz

Für Wanner waren es in der Saison 2022/2023 die ersten Einsatzminuten bei den Profis. In der Bundesliga wartet er noch auf seinen ersten Einsatz in der laufenden Spielzeit. Auch hier wurde er im letzten Jahr zum Rekordspieler des FC Bayern, als er kurz nach seinem 16. Geburtstag im Januar und Februar viermal als Einwechselspieler für den Rekordmeister auflief.

Generell ist der Linksfuß eine Reihe weiter vorne im Mittelfeld zu Hause. Auf den offensiven Mittelfeld-Positionen überzeugte das im österreichischen Dornbirn geborene Toptalent in 2022/2023 in seinen sechs Einsätzen für die U19 des Klubs in der Youth League und Bundesliga Süd-Südwest, bei denen er drei Treffer beisteuerte.