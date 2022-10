Bericht: BVB und Liverpool heiß auf belgisches Top-Talent

unknown

Zeno Debast soll auch beim BVB Interesse wecken

Borussia Dortmund schaut sich permanent nach möglichen Verstärkungen für seinen Profi-Kader um. Aktuell soll auch ein Top-Talent aus der belgischen Jupiler League auf der Wunschliste des BVB stehen.

So zumindest heißt es in einem Bericht von "90min". Demnach sollen die Schwarz-Gelben den Innenverteidiger Zeno Debast bereits mehrere Male beobachtet haben.

Der Abwehrspieler gilt als derzeit wohl größtes Defensiv-Talent des belgischen Fußballs und steht bei Rekordmeister RSC Anderlecht unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit hat der Youngster seinen endgültigen Durchbruch im Profi-Bereich geschafft und für Anderlecht bereits 17 Pflichtspiele in 2022/2023 bestritten.

Er stand dabei jeweils in der Startformation des Klubs von Trainer Felice Mazzù, der international in der UEFA Conference League an den Start geht.

Vor allem die bis dato souveräne und abgeklärte Spielweise des Teenagers trotz seiner gerade einmal 18 Jahre sollen den Talentespähern des BVB imponiert haben. Seine Spielweise hat Zeno Debast jüngst auch in die belgische A-Nationalmannschaft gehievt.

FC Liverpool macht dem BVB wohl Konkurrenz

In der Nations League stand er beim 2:1-Sieg der Belgier gegen Wales sowie bei der 0:1-Niederlage gegen die Niederlande über 90 Minuten auf dem Feld und erntete für seine Debüt-Spiele für die Roten Teufel großes Lob von allen Seiten.

Größter Konkurrenz im Werben um den Innenverteidiger soll für den BVB dem Medienbericht zufolge übrigens der FC Liverpool sein. Auch die Reds von Teammanager Jürgen Klopp inspizieren den Spielermarkt derzeit nach potenziellen Verstärkungen für die Hintermannschaft.

Debast ist in Anderlecht noch bis 2025 gebunden. Bei einer angemessenen Offerte soll der Klub aber gesprächsbereit sein, sein Top-Talent ziehen zu lassen. Über mögliche Ablöseforderungen ist derweil noch nichts bekannt.