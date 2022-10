Fit fürs Topspiel? Update zu Bayerns Sorgen-Trio

IMAGO/Philippe Ruiz

Serge Gnabry (l.) stand am Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz (Symbolbild)

Neben Torwart und Mannschaftskapitän Manuel Neuer, der mit einer Prellung des Schultereckgelenks pausierte, trat der FC Bayern am Mittwochabend bei Viktoria Pilsen (4:2) auch ohne die drei etatmäßigen Kräfte Serge Gnabry, Alphonso Davies und Matthijs de Ligt an. Am Tag nach dem Sieg in der Champions League gibt es zu dem Feldspieler-Trio neue Updates.

Während sich Alphonso Davies im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund nach einem Tritt von BVB-Star Jude Bellingham eine Schädelprellung zugezogen hatte, fielen Gnabry und de Ligt jüngst mit Knieproblemen beziehungsweise Adduktorenbeschwerden aus.

Nach Informationen der "Bild" standen am Donnerstag alle drei Bayern-Stars auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße, um ihre körperliche Konstitution erneut zu überprüfen.

FC Bayern trifft Sonntag auf den SC Freiburg

Matthijs de Ligt konnte der Zeitung zufolge noch immer nicht beschwerdefrei trainieren und beendete die gemeinsame Reha-Einheit mit Fitnesstrainer Thomas Wilhelmi bereits nach 20 Minuten. Ein Einsatz am kommenden Sonntag zum Bundesliga-Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg ist somit alles andere als gesichert.

Besser sah es da am Donnerstagvormittag schon bei Außenverteidiger Davies und Offensivmann Gnabry aus. Anders als de Ligt, der seine lockere Laufeinheit alleine unter medizinischer Aufsicht bestritt, standen die beiden gemeinsam auf dem Trainingsplatz.

Davies und Gnabry bestritten eine rund 45-minütige Aufbaueinheit, die ohne nennenswerte Zwischenfälle absolviert werden konnte.

Damit dürften sowohl der 21-jährige Kanadier als auch der sechs Jahre ältere Gnabry wieder Optionen für den Spieltagskader von Cheftrainer Julian Nagelsmann am kommenden Sonntag werden.

Im Heimspiel gegen den SC Freiburg will der deutsche Rekordmeister unbedingt den zweiten Tabellenplatz zurückerobern. Derzeit sind die Breisgauer erster Verfolger von Überraschungs-Tabellenführer 1. FC Union Berlin.