Derby in Hamburg: "Mit flammendem Herzen und kühlem Kopf"

Am Freitagabend geht es zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli wieder zur Sache

Hamburg im Fußball-Fieber: Das Derby zwischen St. Pauli und dem HSV elektrisiert die Stadt.

Die Trainer? Sind heiß. Die Spieler? Brennen. Die Fans? Voller Vorfreude. Hamburg fiebert dem Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) entgegen. "Es ist gut, dass in der Stadt ordentlich was los ist. Jeder wird seine Farbe vertreten", sagte HSV-Trainer Tim Walter: "Ich erwarte ein heißes, ein hitziges Duell - sowohl auf den Rängen als auch auf dem Platz. Und das ist schön, denn Rivalität gehört zum Sport dazu."

Wer ist die Nummer eins in Hamburg? Der HSV geht natürlich als Favorit in das Spiel des Jahres, schließlich "reist" man als Tabellenführer zum ungeliebten Nachbarn. St. Pauli ist angeschlagen, hat die vergangenen sieben Spiele nicht gewonnen, rangiert nur auf Platz 14.

Schultz: "Wird 90 Minuten zur Sache gehen"

Doch all das zählt unter Flutlicht am Millerntor nicht, glaubt jedenfalls St. Paulis Trainer Timo Schultz. "So ein Derby kannst du vom Rest der Saison ausklammern. Es wird hier am Freitagabend 90 Minuten zur Sache gehen und am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die ihre eigenen Stärken mehr auf den Platz bringen wird", sagte er: "Alles andere spielt da eher keine Rolle."

Auch Walter ist sich sicher, dass "Stadtduelle ihre eigenen Gesetze haben. Dennoch ist es so, dass wir Erster sind und dementsprechend wollen wir dorthin fahren und auftreten", sagte der 46-Jährige, der sich in dieser Saison bisher auf seine Abwehr verlassen kann (erst sieben Gegentore: "Wir wissen, was uns erwartet und wollen dem entgegentreten. Wir sind voller Selbstbewusstsein. Wir wollen mit flammendem Herzen und kühlem Kopf agieren."

Alkoholverbot im Stadion

Nicht umsonst schickt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Deniz Aytekin einen seiner besten Schiedsrichter, die Polizei ist spätestens dann in Alarmbereitschaft, wenn sich am Nachmittag der Fanmarsch des HSV zum Stadion bewegt, in der Arena selber herrscht dann Alkoholverbot. Schultz wünscht sich wie alle Beteiligten ein friedliches Derby: "Es soll knistern und auch zur Sache gehen, aber alles im Rahmen - sowohl auf dem Platz als auch daneben."

Und auch wenn der HSV als Favorit ins Spiel geht, laut Statistik stehen die Chancen von St. Pauli gut. Die Kiezkicker haben die letzten drei Derby-Heimspiele alle gewonnen, der letzte Auswärtssieg gelang dem HSV im März 2019. Egal, meinte Walter: "Die einzige Serie, die mich vielleicht noch interessiert, ist die Serie A in Italien."