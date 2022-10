Gündogans Zukunft ungewiss - wegen Bellingham?

IMAGO/Tim Goode

Trafen in der Champions League aufeinander: Bellingham vom BVB und Gündogan von Manchester City

Ilkay Gündogan ist beim englischen Meister Manchester City eine tragende Säule. Doch der Vertrag des Kapitäns läuft zum Saisonende aus. In England wird spekuliert, dass BVB-Star Jude Bellingham dafür mitverantwortlich sein könnte.

Mehr als 250 Pflichtspiele, vier gewonnene Meisterschaften und ein Pokalsieg: Ilkay Gündogan zählt bei Manchester City zu den wichtigsten Spielern, seit er 2016 von Pep Guardiola verpflichtet wurde.

Schaut man sich die aktuellen Vertragslaufzeiten bei den Sky Blues an, verwundert es daher durchaus, dass er zu den wenigen Stars gehört, die noch kein gültiges Arbeitspapier für die neue Saison haben.

Einem Bericht der "Manchester Evening News" zufolge gibt es aktuell sogar nicht mal Anzeichen dafür, dass Manchester City zeitnah mit dem bald 32-Jährigen verlängert. Nicht wenige Fans seien darüber mittlerweile sehr verwundert - schließlich führt Gündogan die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Gleichwohl legt der Bericht nahe, dass der DFB-Kicker selbst liebend gerne verlängern würde.

Die ungewisse Zukunft ruft derweil längst andere europäische Klubs auf den Plan. Das Portal "calciomercatoweb" berichtet, dass Ilkay Gündogan ein Kandidat bei Juventus Turin sei. Der zentrale Mittelfeldspieler könnte die angeschlagene Alte Dame mit seinen Qualitäten wieder auf Kurs bringen heißt es.

Juve wolle aber keineswegs bis zum kommenden Sommer warten, wenn Gündogan ablösefrei zu haben wäre. Dem Bericht zufolge ist ein Wintertransfer denkbar.

Juventus würde angeblich viel Geld für Ex-BVB-Star Gündogan zahlen

Um Manchester City davon zu überzeugen, mitten in der Saison einen Leistungsträger abzugeben, sei Juventus bereit, immerhin 25 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Diese Summe könnte die City-Bosse laut "Manchester Evening News" wiederum durchaus ins Grübeln bringen.

Denn: Mittel- und vor allem langfristig plane man in Manchester ohnehin nicht mehr mit dem Ex-Dortmunder, was nicht zuletzt durch die ausbleibenden Vertragsgespräche deutlich werde. Vor allem aber soll ein anderer Spieler ab dem kommenden dessen Platz in der Schaltzentrale übernehmen: Jude Bellingham vom BVB.

Der 19-Jährige steht längst bei allen europäischen Top-Klubs ganz oben auf der Wunschliste, Manchester City eingeschlossen. Sollte der BVB einem Transfer zustimmen und ManCity tatsächlich den Zuschlag für den Engländer bekommen, wäre für Gündogan womöglich kein Platz, so die Spekulationen.