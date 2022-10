Hamann fordert "Seriosität" vom FC Bayern - Kritik am BVB

IMAGO/Revierfoto

Hat über den FC Bayern und den BVB gesprochen: Dietmar Hamann

In den vergangenen Tagen hat TV-Experte Dietmar Hamann vor allem mit seinem öffentlichen Zwist mit Liverpool-Coach Jürgen Klopp für Schlagzeilen gesorgt. Nun hat der frühere Nationalspieler auch zum derzeitigen Auftreten der deutschen Top-Klubs FC Bayern und BVB Stellung bezogen.

Kaum ein Ex-Profi sorgt nach seinem Karriereende so regelmäßig für Schlagzeilen wie Dietmar Hamann. Der 49-Jährige ist bekannt dafür, seine oftmals kontroverse Meinung zum aktuellen Geschehen im Fußball in aller Deutlichkeit kundzutun.

Nach einem verbalen Scharmützel mit Jürgen Klopp hat der einstige Mittelfeldspieler in seiner "Sky"-Kolumne jetzt über seine jüngsten Eindrücke vom FC Bayern in der Königsklasse gesprochen. Am Mittwochabend hatte der deutsche Rekordmeister durch einen 4:2-Erfolg bei Viktoria Pilsen den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale geschafft.

"Die Bayern müssen solche Leistungen wie in der Champions League jetzt auch in der Bundesliga zeigen. Sie haben in Dortmund wieder ein Spiel, das sie für sich entscheiden mussten, nicht gewonnen. Das müssen sie abstellen", forderte Hamann, der von den Stars des Branchenführers "hundertprozentige Überzeugung und Seriosität" forderte.

Gegen Pilsen hatte er in der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann erneut einen gewissen Schlendrian erkannt. "Am Mittwoch haben sie zwar eine überragende erste Hälfte gespielt, aber sie haben auch wieder zwei Tore kassiert. Das kannst du dir gegen bessere Gegner nicht erlauben", warnte Hamann.

Nagelsmann beim FC Bayern "ruhiger und nachdenklicher geworden"

Dem seit Wochen in der Kritik stehenden Nagelsmann attestierte Hamann derweil eine verbesserte Außendarstellung.

"Ich habe den Eindruck, dass er etwas ruhiger und nachdenklicher geworden ist, und ich finde, dass ihm das gut zu Gesicht steht", hob der Champions-League-Sieger von 2005 hervor.

Nun müsse Nagelsmann darauf achten, dass "er alle Spieler bei Laune hält, das ist bei Bayern besonders wichtig", betonte Hamann. Dies sei ein "Balance-Akt", schließlich könne bei Bankdrückern leicht "Unzufriedenheit" entstehen.

Hamann nimmt BVB-Routinier Hummels in Schutz

Auch den BVB, der unter der Woche ein biederes 1:1 gegen den FC Sevilla geliefert hatte, analysierte Hamann in seiner Kolumne.

Am Dienstag hätte die Borussia "nicht an die Leistung aus dem Hinspiel und auch nicht an die letzten 20 Minuten des Spiels gegen die Bayern anknüpfen können", merkte der zweimalige deutsche Meister an.

Die jüngste Debatte um Routinier Mats Hummels, dessen öffentliche Kritik an einigen Teamkollegen in einem Interview für Unruhe gesorgt hatte, kann Hamann derweil nicht verstehen.

"Was er gesagt hat, ist in der Sache und im Kern richtig. Es war auch immer einer meiner Punkte, dass Hummels in der Vergangenheit der Einzige war, der diese Dinge angesprochen hat. Das ist sein gutes Recht und seine Pflicht", verdeutlichte der 49-Jährige. Der Abwehrmann habe "den Nagel auf den Kopf getroffen", seine Mitspieler müssten sich dagegen "hinterfragen".

Zum Abschluss kommentierte Hamann auch die heiß diskutierte Stürmerfrage bei der Borussia, wo Anthony Modeste und Youssoufa Moukoko derzeit im einen Platz im Angriff streiten.

"Gegen Sevilla stand Modeste in der Startelf, aber mit Moukoko war Dortmund in den letzten Spielen eine bessere Mannschaft, das muss man ganz klar sagen", sprach sich Hamann für den BVB-Teenager aus.