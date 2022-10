Ex-Bayern-Profi wettert gegen Rummenigge

IMAGO/Manfred Segerer

Hans Dorfner macht 142 Pflichtspiele für den FC Bayern

Der einstige Mittelfeldspieler des FC Bayern München Hans Dorfner ist ein großer Fan von Cheftrainer Julian Nagelsmann. Über die jüngsten Aussagen von Ex-Klubboss Karl-Heinz Rummenigge ist der 57-Jährige ziemlich verärgert.

Ist Julian Nagelsmann noch ein "Trainertalent"? Eine Frage, die den FC Bayern in den vergangenen Tagen durchaus beschäftigt hat - und die kontrovers diskutiert wurde.

Angestoßen wurde die Diskussion aus den eigenen Reihen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hatte den 35-Jährigen Anfang Oktober im Interview bei "Antenne 1" als "großes Trainertalent" bezeichnet. Dabei bezog sich der 67-Jährige auf die aufkommende Kritik an Julian Nagelsmann. Rummenigge nahm den Bayern-Coach daher eher in Schutz, als er sagte: "Man darf auch nicht vergessen, er ist ein sehr junger Trainer."

Bei Nagelsmann kamen jene Aussagen allerdings überhaupt nicht gut an, wie er nach dem 2:2 (1:0) gegen den BVB bei "Sky" klarstellte: "Das sagen alle, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge. In meinen Augen sagen es zu viele." Sein Argument: Trotz seines Alters kann er auf Erfahrung aus bereits sechs Jahren als Bundesliga-Trainer verweisen.

Dorfners Kritik an Bayern-"Oberen": Lasst Nagelsmann einfach arbeiten

Einer, der Julian Nagelsmann in der Diskussion zur Seite steht, ist der ehemalige Münchner Mittelfeldspieler Hans Dorfner. Er gewann zwischen 1987 und 1990 dreimal mit dem FC Bayern die deutsche Meisterschaft. Der heute 57-Jährige übte im "Bild"-Podcast gar deutliche Kritik an Rummenigge.

"Was mich an der ganzen Sache stört: Jung und unerfahren ist ja gut, aber das hat man ja vorher gewusst. Jetzt kommen sie beim FC Bayern wieder aus den Löchern - der Uli Hoeneß vom Tegernsee oder der Kalle Rummenigge, die eigentlich schon in der Rente sein sollten - heraus und reden von 'Talent'. Lasst den Jungen doch einfach arbeiten", so der siebenfache Nationalspieler.

Nagelsmann sei "ein richtig guter Typ, der ist erfrischend und haut auch mal einen Spruch raus. Deswegen hofft man, dass man ihm weiterhin die Chance geben und er sich irgendwann durchsetzen wird, weil er einfach gut drauf ist".

In Richtung Karl-Heinz Rummenigge fügte er unmissverständlich hinzu: "Ich würde mir es wünschen, dass die Oberen, die mittlerweile schon in Rente sind, endlich still sind."