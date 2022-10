Müde, aber unersetzlich: Terzics großes Bellingham-Dilemma

IMAGO/Moritz Mueller

Spult beim BVB ein extremes Pensum ab: Jude Bellingham

Mit gerade einmal 19 Jahren ist Jude Bellingham aus der ersten Elf des BVB nicht mehr wegzudenken. Doch die Mehrfachbelastung aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal sowie den Länderspielreisen mit der englischen Nationalmannschaft macht dem Teenager zunehmend zu schaffen. Ein Umstand, der Borussia Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic in ein Dilemma stürzt.

Am Dienstagabend war Jude Bellingham auf Seiten des BVB wieder einmal der gefeierte Mann. In einer ansonsten tristen Darbietung der Westfalen beim 1:1 in der Königsklasse gegen den FC Sevilla hatte der junge Mittelfeldmann erneut bewiesen, für das Team längst unersetzlich zu sein.

Sein Ausgleichstor bescherte dem Bundesligisten nicht nur einen wichtigen Punkt im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase, sondern dem 19-Jährigen auch einen Rekord: Noch nie hat ein englischer Teenager in der Champions League in einer Saison so oft getroffen wie Bellingham, der bisher schon vier Mal erfolgreich war. Die alte Bestmarke hatte ein gewisser Wayne Rooney vor 18 Jahren aufgestellt.

Kein Wunder also, dass Dortmunds Trainer Edin Terzic kontinuierlich auf die Dienste des dynamischen Antreibers setzt, der gerade erst in die Endauswahl für den "Golden Boy"-Award nominiert wurde. In allen (!) 14 Pflichtspielen stand Bellingham bis hierhin über die komplette Spieldauer auf dem Rasen.

Daraus ergibt sich für die Borussia allerdings mehr und mehr ein Dilemma, denn: Nach eigener Aussage fühlt sich der Dauerbrenner zunehmend ausgelaugt. "Die Belastung fordert ihren Tribut bei mir persönlich. Ich habe mich vor der Partie nicht gut gefühlt. Nach dem Spiel war ich sehr, sehr müde", gestand ein sichtlich erschöpfter Bellingham nach dem Sevilla-Match.

Von seinen Vorgesetzten ist nun Fingerspitzengefühl gefragt.

BVB fehlen gleichwertige Alternativen zu Bellingham

Dass Terzic nie auf Bellingham verzichten kann, liegt einerseits an dessen enormer Qualität mit dem, aber auch gegen den Ball. Der Rechtsfuß ist extrem lauf- und zweikampfstark, schaltet sich darüber hinaus permanent mit ins Angriffsspiel ein.

Andererseits kann Bellingham momentan quasi gar keine Verschnaufpause gewährt werden, dafür ist die personelle Situation in der Dortmunder Schaltzentrale zu kompliziert.

In Mahmoud Dahoud fällt eine mögliche Alternative auf der Acht seit Monaten mit einer Schulterverletzung aus, seine Rückkehr auf den Platz dürfte sich noch eine Weile hinziehen. Emre Can, eine weitere Option, ist nicht konstant genug. Und alle übrigen Mittelfeldspieler im Kader sind für Bellinghams Aufgabenbereich schlichtweg zu offensiv ausgerichtet.

Möglichkeiten zu rotieren oder gar zu experimentieren hat Terzic daher kaum. Seine Mannschaft tut sich ohnehin noch schwer, die richtige Balance aus einer stabilen Defensive und einem schwungvollen Spiel nach vorne zu finden. Würde der omnipräsente Bellingham plötzlich fehlen, könnte das gesamte schwarz-gelbe Kartenhaus in sich zusammenbrechen.

Terzic verspricht: "Wir werden aufpassen"

Für Bellingham bedeutet der Status quo, bis auf Weiteres auf die Zähne beißen zu müssen - aller Alarmsignale und Hilferufe zum Trotz. Der Verein wiederum riskiert, seinen mutmaßlich wertvollsten Spieler, der im kommenden Sommer mehr als 100 Millionen Euro an Ablöse einbringen könnte, zu verheizen, schließlich steigt bei seinem derzeitigen Pensum unweigerlich auch das Verletzungsrisiko.

Und dann wäre da ja auch noch die wenigen Wochen beginnende Winter-Weltmeisterschaft in Katar, bei der Bellingham als Teil der englischen Auswahl vertreten sein wird. Neben weiteren Einsätzen auf dem Rasen erwarten den designierten Turnier-Teilnehmer damit auch lange, strapaziöse Reisen.

Umso erstaunlicher, dass Terzic bei seinem Schützling offenkundig keinerlei Verschleiß erkennt. "Wir sind froh, dass er nicht nur jede Minute auf dem Spielfeld steht, sondern auch seit Tag eins keine Fehlzeiten im Training hat. Das ist sicher nicht normal. Aber er performt auf diesem Niveau schon sehr lange Zeit", betonte der gebürtige Mendener auf der Spieltags-PK vor dem schwierigen Auswärtsmatch bei Tabellenführer Union Berlin (Sonntag ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Auf eine Debatte über die Belastungssteuerung wollte sich Terzic gar nicht erst einlassen. "Wir haben jetzt fünf Tage Zeit zwischen den Spielen. Das gehört dazu, dass wir viele Spiele haben", stellte der 39-Jährige klar. Man versuche allerdings, die Problematik "mit der Rotation zu steuern", ergänzte er und versprach: "Wir werden auf die Jungs aufpassen, wenn wir zu sehr ins Risiko gehen."

Ob Bellingham den Worten seines direkten Vorgesetzten Glauben schenkt, bleibt angesichts seines bisherigen Mammutprogramms und den noch bevorstehenden Aufgaben fraglich.

Heiko Lütkehus