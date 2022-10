Oh weh, VfB: Auch Hoeneß sagt Stuttgart ab

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Sebastian Hoeneß soll dem VfB Stuttgart abgesagt haben

Nächste Absage für den VfB Stuttgart: Einem Medienbericht zufolge müssen die Schwaben den Namen von Sebastian Hoeneß bei ihrer Suche nach einem neuen Cheftrainer von der Kandidatenliste streichen. Der frühere Nachwuchstrainer des FC Bayern soll auch aufgrund interner Querelen im Verein nicht zur Verfügung stehen.

Nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo steht der in der Bundesliga noch sieglose VfB Stuttgart momentan ohne Chefcoach da. Im Kellerduell gegen den VfL Bochum am Samstagnachmittag wird Michael Wimmer interimsweise auf der Bank der Hausherren Platz nehmen.

Im Hintergrund fahnden die Verantwortlichen um Sportdirektor Sven Mislintat derweil fieberhaft nach einem neuen starken Mann für die Schwaben. Die Namen zahlreicher prominenter Übungsleiter machten in diesem Zusammenhang im Ländle die Runde.

Mehr dazu: Diese Trainer wurden beim VfB Stuttgart gehandelt

Einer davon war Sebastian Hoeneß, der nach seinem Aus bei der TSG Hoffenheim im vorigen Sommer derzeit vereinslos ist und laut "Sky" zwischenzeitlich der Top-Favorit der VfB-Bosse war.

Am Freitag hat der TV-Sender selbst jedoch enthüllt, dass Hoeneß Stuttgart am Vorabend eine Absage erteilt haben soll. Obwohl ihm "großes Interesse" an dem vakanten Job nachgesagt wurde, habe er sich anders entschieden.

Mitverantwortlich für Hoeneß' gesenkten Daumen sind demnach "Abstimmungs-Probleme in der Führungsetage", die dafür sorgen sollen, dass es "vereinsintern nicht vorangeht".

Toppmöller zog Verbleib beim FC Bayern vor

Zuletzt war immer wieder über angebliche Dissonanzen zwischen den Stuttgarter Entscheidungsträgern berichtet worden. Wer nun ihr bevorzugter Kandidat ist, bleibt ein Mysterium

Der ebenfalls gehandelte Dino Toppmöller hatte sich ebenfalls gegen ein Engagement beim VfB entschieden, um beim FC Bayern weiterhin als Assistent von Cheftrainer Julian Nagelsmann arbeiten zu können.