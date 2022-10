Bayern-Star gibt Comeback im Training - Rätseln um Neuer

IMAGO/Ulrich Wagner

Wichtige Bayern-Spieler konnten am Freitag das Lauftraining wieder aufnehmen

Trainingsfreier Tag beim FC Bayern München? Nicht für gleich mehrere Rückkehrer, die in den vergangenen Partien nicht zur Verfügung standen. Darunter gleich mehrere Stammspieler.

Aufatmen beim deutschen Rekordmeister: Rund einen Monat, nachdem er sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona (2:0) einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels zugezogen hatte, stand Innenverteidiger Lucas Hernández erstmals wieder auf dem Trainingsplatz des FC Bayern.

Wie der aktuelle Tabellendritte am Freitagmittag bekannt gab, konnte der Franzose an der Säbener Straße das Lauftraining aufnehmen. Ein erster Schritt auf dem Weg zum Comeback.

Vor gerade einmal einer Woche hatte sich Cheftrainer Julian Nagelsmann persönlich noch durchaus pessimistisch über den Heilungsverlauf beim Abwehr-Star gegeben. "Bei Luci wird es noch etwas dauern, die Bildgebung war nicht so überragend, es ist eine blöde Stelle, wo der Heilungsverlauf etwas dauert", hatte Nagelsmann vor dem Spitzenspiel beim BVB (2:2) gesagt.

Zuvor war bereits spekuliert worden, Hernández könne aufgrund der Verletzung womöglich gar die Teilnahme an der WM-Endrunde in Katar verpassen - Meldungen, die prompt von seinem Berater Frank Hocquemiller kommentiert wurden. Der 26-Jährige werde noch im Oktober sein Pflichtspiel-Comeback feiern, so der Agent überzeugt.

Wie steht es um Manuel Neuer?

Neben Hernández arbeiteten am Freitag derweil noch weitere zuletzt fehlende Spieler an ihrer Rückkehr. Thomas Müller, der im Rückspiel gegen Viktoria Pilsen (4:2) angeschlagen ausgewechselt wurde, drehte etwa ebenfalls einige Laufrunden.

Matthijs de Ligt (muskuläre Probleme an der Hüfte), Serge Gnabry (Kapselverletzung am Knie) und Alphonso Davies (Schädelprellung) kehrten sogar schon ins Mannschaftstraining zurück. Sie alle hatten gegen Pilsen zuschauen müssen.

Die Münchner erwarten am Sonntag (19:30 Uhr/DAZN) den Tabellenzweiten aus Freiburg. Ob Jamal Musiala nach seiner Corona-Infektion auch schon wieder eine Kader-Option sein kann, ist offen. In seiner Mitteilung vom Freitag machte der Verein keine Angaben zu Kapitän Manuel Neuer.

Der Torhüter fehlte gegen Pilsen wegen einer Prellung am Schultereckgelenk und wurde von Sven Ulreich vertreten. Der dritte Torhüter Johannes Schenk trainierte am Freitag.