Achtung, Explosionsgefahr! Das brisante Bayern-Wochenende

Julian Nagelsmann ist mit dem FC Bayern gegen den SC Freiburg gefordert

Präsidenten-Wahl, Katar-Debatte - und das Spitzenspiel gegen Freiburg: Der FC Bayern München steht vor einem wegweisenden Wochenende voller Fallstricke.

Die Lage ist mal wieder höchst explosiv beim FC Bayern, gleich zwei Lunten liegen am Pulverfass - und alle fürchten den großen Knall.

Erst die Jahreshauptversammlung mit der geplanten Wiederwahl von Präsident Herbert Hainer und der hitzigen Katar-Debatte, dann das brisante Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg: Die Münchner blicken auf ein spannungsgeladenes Wochenende.

Sportlich geht es gegen das beste Auswärtsteam der Liga am Sonntag (19:30 Uhr) darum, "auch in der Bundesliga wieder die richtige Richtung einzuschlagen", wie Trainer Julian Nagelsmann betonte. Nur ein Sieg aus den jüngsten sechs Spielen - das ist schließlich alles andere als "Bayern-like".

Mit einem Erfolg würde der Tabellen-Dritte aber am Zweiten vorbeiziehen. "Es wird sehr wichtig sein, dass wir das Spiel gewinnen. Wir werden alles daransetzen", versprach Thomas Müller. Er weiß: Scheitert das ambitionierte Vorhaben, würde die gerade erst per Machtwort von Boss Oliver Kahn beendete Trainerdebatte erneut aufflammen - und möglicherweise alles in die Luft fliegen.

Müller dürfte trotz der Rückenprobleme aus dem Champions-League-Spiel in Pilsen (4:2) bereit sein. Das sollte auch für Jamal Musiala nach seiner Corona-Isolation sowie die zuletzt angeschlagenen Alphonso Davies und Serge Gnabry gelten. Enger wird es bei Kapitän Manuel Neuer (Schulter) und Matthijs de Ligt (Adduktoren). Müller ist sicher: "Wir können mit einem guten Gefühl in den Sonntag gehen."

Katar-Debatte beschäftigt den FC Bayern

Wirklich? Zuvor steht am Samstag (18:00 Uhr) der Bayern-"Parteitag" im Audi Dome an - und dort droht nach dem Chaos im Vorjahr der nächste Krach in der Katar-Frage, Hainers Flehen zum Trotz. "Es ist mir eine Herzenssache, zu zeigen, dass das nicht der wahre FC Bayern gewesen ist", sagte der Präsident angesichts der Tumulte vor rund elf Monaten. Es dürfe "gerne kritisch", aber bitte "zielgerichtet" diskutiert werden.

Doch im Lager der organisierten Fans rumort es noch immer. Für viele scheint es längst ausgemacht, dass der umstrittene Sponsoring-Vertrag mit Qatar Airways über 2023 hinaus verlängert wird. Zumal Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der weiterhin im mächtigen Aufsichtsrat sitzt, öffentlich für eine weitere Zusammenarbeit wirbt.

Vorstandschef Kahn und Hainer gingen auf die Kritiker zu, im Sommer luden sie zwei Fans zum Runden Tisch mit Vertretern aus dem WM-Gastgeberland. Dabei reichten die Anhänger einen Fragenkatalog ein, zu dem die Bayern in dieser Woche 32 (!) Antworten präsentierten. Die Fans begrüßten diesen Schritt grundsätzlich, äußerten jedoch abermals Vorbehalte.

Kritik an Reaktion des FC Bayern

Für Vereinsmitglied Michael Ott, der zum Sprachrohr der Katar-Kritiker avanciert ist, sind "viele Antworten nur heiße Luft". Die Fan-Dachorganisation Club Nr. 12 nannte die Reaktion der Bayern "etwas inhaltslos".

Tatsächlich bleiben die Bosse die Antwort schuldig, welche konkreten Verbesserungen der Menschenrechtslage im Wüstenstaat direkt auf das Sponsoring zurückzuführen sind. Der vom Klub gern zitierte "Dialog", meinen die Fans, könne auch ohne Vertrag fortgeführt werden, etwa im etablierten Winter-Trainingslager.

Hainer ist trotz der explosiven Lage "zuversichtlich, dass diese Jahreshauptversammlung harmonischer abläuft", wie er dem Münchner "Merkur/tz" sagte. Im Vorjahr hätten "alle Fehler gemacht, und ich für meinen Teil will es dieses Mal besser machen". Schließlich strebt er weitere drei Jahre an der Vereinsspitze an.

Kahn warb am Freitag für Hainers Wiederwahl, der Präsident passe "perfekt zum FC Bayern und lebt diesen Klub". Hainer sieht sich als "Diener" des Vereins und findet es "einfach großartig" beim Rekordmeister. Auch, wenn's mal wieder kracht.