1. FC Nürnberg länger ohne Duo

IMAGO/Franziska Gora

Florian Hübner fällt beim 1. FC Nürnberg wegen einer Nervenreizung aus

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss vorerst auf seine Profis Taylan Duman und Florian Hübner verzichten. Das Duo falle "länger" aus, teilten die Franken am Freitag mit.

Duman hat bei seinem Comeback gegen Holstein Kiel am vergangenen Sonntag einen Riss der Syndesmose erlitten und wird am Montag operiert. Hübner, der zuletzt wegen Rückenproblemen pausiert hatte, leidet an einer Nervenreizung.