PSG-Star Messi wieder "einsatzbereit"

IMAGO/Laurent Lairys

PSG-Star Lionel Messi ist wieder fit

Superstar Lionel Messi steht beim französischen Fußballmeister Paris St. Germain nach überstandenen Wadenproblemen vor seiner Rückkehr. "Er hat die gesamte Einheit absolviert", sagte PSG-Trainer Christophe Galtier am Freitag: "Zu diesem Zeitpunkt ist er einsatzbereit."

Messi hatte sich in der vergangenen Woche im Champions-League-Duell beim 1:1 bei Benfica Lissabon die Verletzung zugezogen. Daraufhin verpasste der Argentinier das 0:0 im Ligaspiel bei Stade Reims und das 1:1 im Rückspiel gegen die von Roger Schmidt trainierten Portugiesen von Benfica am Dienstag in Paris.