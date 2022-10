Bericht: FC Bayern mit hervorragenden Bilanzen

via www.imago-images.de

Jan-Christian Dreesen wird Bayerns Geschäftszahlen am Samstag vortragen

Am Samstagabend findet im Audi Dome in München die Jahreshauptversammlung des FC Bayern statt. Einer der spannendsten Tagesordnungspunkte ist alljährlich, wenn Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen zur Vorstellung seines Berichts über das abgelaufene Geschäftsjahr kommt. Wie es in einem jüngsten Medienbericht heißt, wird das scheidende Vorstandsmitglied in diesem Jahr herausragende Zahlen präsentieren können.

Der "Bild" sollen die wichtigsten Kennzahlen der Jahresbilanz vorliegen - und sie lesen sich aus Vereinssicht hervorragend. So soll die Profifußball-Abteilung des FC Bayern im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von knapp über 650 Millionen Euro geschrieben haben.

Das würde nach den beiden Corona-Krisenjahren 2019/2020 und 2020/2021 eine Trendwende und erstmals wieder eine Entwicklung nach oben bedeuten. Im Vorjahr lag der Umsatz nämlich noch bei 643,9 Millionen Euro.

Wie es in dem Zeitungsbericht weiter heißt, soll der FC Bayern in seiner Bilanz nach Steuern auch im dritten Corona-Jahr mit einem Gewinn dastehen. Als einzigem Bundesligisten gelingt es dem deutschen Branchenprimus damit, seit Ausbruch der Pandemie trotzdem jeweils Schwarze Zahlen zu schreiben.

FC Bayern auch in Corona-Zeiten stets mit Schwarzen Zahlen

Laut "Bild" liegt der Gewinn nach Steuern im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einer Summer von knapp unter zehn Millionen Euro. Ein ebenfalls herausragender Wert für den größten deutschen Verein.

Selbst in der harten Krisen-Saison 2020/2021 hatte der FC Bayern damals einen Reingewinn von immerhin noch 1,2 Millionen Euro schreiben können. Praktisch alle anderen Bundesliga-Klubs machten in diesem Zeitraum ansonsten Verluste.

Offiziell präsentiert wird der Geschäftsbericht mit allen wichtigen Kennzahlen am Samstagabend bei der JHV. Dort wird Jan-Christian Dreesen dann zum letzten Mal seines Amten walten. Als neuer Finanzvorstand wird zum 1. Juli 2023 Michael Diederich auf Dreesen folgen.