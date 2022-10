Greuther Fürth verlässt die Abstiegsplätze

FIRO/FIRO/SID/.

Rostock und Jens Härtel entreißen Fürth den zweiten Sieg

Die SpVgg Greuther Fürth hat zumindest vorübergehend die Abstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen, aber erneut wichtige Punkte liegen gelassen. Die Mannschaft von Trainer Marc Schneider kam am 12. Spieltag gegen Hansa Rostock nur zu einem 2:2 (1:0).

Die Führung der Hausherren durch Branimir Hrgota (20.) glich Lukas Fröde (57.) aus. Nach der erneuten Fürther Führung durch Ragnar Ache (60.) sorgte Ryan Malone in der Nachspielzeit per Foulelfmeter (90.+3) für den Punktgewinn der Gäste.

Mit dem einen Zähler kletterten die seit vier Spielen ungeschlagenen Franken auf den 15. Platz. Rostock (14 Punkte) verbleibt weiter im Mittelfeld der Tabelle.

Im ersten Duell der beiden Mannschaften seit dem 34. Spieltag der Saison 2011/12 übernahmen zunächst die Fürther das Kommando, die ersten Chancen jedoch hatten die Gäste. Anderson Lucoqui scheiterte vor 10.516 Zuschauern mit seinem Kopfball an Greuther-Keeper Andreas Linde (10.), Lukas Hinterseer köpfte wenig später über das Tor.

Mitten in die gute Phase der Rostocker fiel das überraschende 1:0 - durch den Kapitän. Hrgota nutzte einen missglückten Klärungsversuch von Damian Roßbach und traf mit einem harten Linksschuss zur Führung. Hrgota hatte mit einem Schuss an die Querlatte (36.) eine weitere erstklassige Chance in der ersten Halbzeit, die geprägt war von großer Härte, Verletzungen und zahlreichen Spielunterbrechungen.

Körperlich blieb es auch nach der Pause. Fröde nutzte ein Gerangel im Fürther Strafraum zum Ausgleich per Kopf, nur drei Minuten später traf Ache ebenfalls per Kopf. Zwei Minuten später wurden die Hausherren dezimiert, John Verhoek erhielt von Schiedsrichter Nicolas Winter (Hagenbach) die Gelb-Rote Karte. Kurz vor dem Schlusspfiff foulte Max Christiansen Svante Ingelsson, Malone verwandelte eiskalt.