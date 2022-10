Klopp schießt gegen ManCity und Co.

IMAGO/Stuart Wallace/Shutterstock

Jürgen Klopp sieht den FC Liverpool im Kampf gegen ManCity klar benachteiligt

Am Sonntag steigt in der Premier League das mit Spannung erwartete Spiel zwischen dem FC Liverpool und Manchester City. Ein Duell auf Augenhöhe ist es allerdings nicht nur tabellarisch nicht. Auch auf den meisten anderen Ebenen sind die Reds gegen ihren großen Widersacher chancenlos, meint Trainer Jürgen Klopp.

In den letzten Jahren wurde der Kampf um die Meisterschaft in der Premier League nicht selten in den direkten Duellen zwischen dem FC Liverpool und Manchester City entschieden. Das dürfte 2022/23 nicht passieren, denn schon jetzt hat der Meister 13 Punkte Vorsprung auf das Team von Jürgen Klopp.

Zwangsläufig wurde dem ehemaligen BVB-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel (So. 17:30 Uhr im sport.de-Ticker) die Frage gestellt, was sein Klub denn tun könne, um mit Manchester City Schritt zu halten. Klopps Antwort fiel eindeutig aus.

Klopp: "Keiner kann mit City mithalten"

"Du wirst die Antwort nicht mögen. Und du hast die Antwort auch schon", sagte der Deutsche in Richtung des Fragestellers. "Keiner kann mit City mithalten. Sie haben das beste Team der Welt und verpflichten dann noch den besten Stürmer auf dem Markt. Egal, wie viel es kostet, du machst es einfach", wies Klopp mit deutlichen Worten auf die finanziellen Mittel hin, die ManCity dank Unterstützung aus dem Nahen Osten zur Verfügung stehen.

Er wisse, dass diese Antwort in Manchester und andernorts nicht gut ankommen werde, bemerkte Klopp: "Aber du hast die Frage gestellt und kennst die Antwort."

Sein FC Liverpool könne auf dem Markt nicht so agieren wie City, "das ist unmöglich", sagte der LFC-Coach, der neben Manchester in diesem Zusammenhang auch noch Paris Saint-Germain und Newcastle United hervorhob: "Es gibt drei Klubs im Weltfußball, die finanziell machen können, was sie wollen. Und das ist alles legal und auch in Ordnung." Sein Verein aber müsse andere Wege gehen und so versuchen, mit den Scheich-Klubs mitzuhalten.

Er habe gehört, dass Newcastles Sportdirektor gesagt habe, für die "Magpies" gebe es keine Grenzen. "Und er hat Recht! Er hat absolut Recht. Es gibt keine Grenzen für Newcastle. Herzlichen Glückwunsch. Aber andere Klubs haben Grenzen", verwies Klopp auf den Geld-Regen, den Newcastle dank der Saudi-Übernahme 2021 erhalten hat.