Darmstadt zieht dank Auswärtssieg am HSV vorbei

IMAGO/Blatterspiel

Der SV Darmstadt ist neuer Tabellenführer

Darmstadt 98 hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga an die Tabellenspitze geschoben.

Die Lilien holten beim Karlsruher SC durch ein 2:1 (0:1) drei Punkte und konnten Kapital aus dem 0:3 von Spitzenreiter Hamburger SV im Nachbarschaftsduell beim FC St. Pauli am Freitagabend schlagen. Darmstadt hat jetzt zwei Punkte Vorsprung vor dem HSV (25 Zähler).

Fabian Schleusener (19.) erzielte per Kopf mit seinem fünften Saisontor das Führungstor für den KSC. Patric Pfeiffer (49.) traf zum Ausgleich für die Darmstädter, Phillip Tietz (88.) zum Siegtor.

Die Hessen bauten ihre Erfolgsserie auf elf Spiele ohne Niederlage aus, Darmstadt hatte nur am ersten Spieltag in Regensburg verloren. Zuletzt gab für den SVD vier Siege in Folge. Der KSC hatte zuletzt drei Dreier in Reihenfolge geholt.

Die Gäste begannen zwar souverän und selbstbewusst, aber nach dem Führungstor trumpften die Karlsruher mit schnörkellosem Offensivspiel auf. Das 1:0 hatte die Verkrampfung gelöst, Darmstadt musste große Anstrengungen unternehmen, um die Spielkontrolle wiederzuerlangen.

Erst eine Standardsituation führte zum Ausgleich, Tobias Kempe bediente per Eckball Pfeiffer, der per Kopf erfolgreich war. Zum siebten Mal bereitete Kempe in dieser Saison einen Treffer des SVD vor. Ein weiterer Treffer von Pfeiffer per Kopf (62.) wurde wegen Handspiels nach Videobeweis nicht gegeben.