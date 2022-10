Clevere Mainzer stoppen Bremer Höhenflug

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Die Mainzer nahmen aus Bremen drei Punkte mit

Höhenflug vorerst gestoppt: Werder Bremen hat in der Bundesliga eine unerwartete Niederlage eingesteckt. Gegen den FSV Mainz 05 verlor der zuletzt so furiose Aufsteiger am 10. Spieltag zu Hause nicht unverdient mit 0:2 (0:1), Marcus Ingvartsen (36.) und Jae-Sung Lee (66.) trafen für die cleveren Mainzer.

Nach dem Rückschlag liegt Werder nun auf Platz acht der Tabelle, die Mannschaft von Bo Svensson verbesserte sich auf Rang neun.

"Es wird ein intensives Spiel. Wir müssen nach Ballgewinn den Ball zügig sichern und schnell spielerische Lösungen finden, weil es nicht viel Zeit dafür geben wird", hatte Werder-Coach Ole Werner vor der Partie gesagt.

Und sein Team war bemüht, die Vorgaben umzusetzen. Schon nach nur 60 Sekunden hatte Marvin Ducksch die erste richtig gute Möglichkeit, wenig später schloss Niclas Füllkrug einen vielversprechenden Konter (12.) zu unsauber ab.

Und weil auch Mainz wie durch Leandro Barreiro (29.) immer wieder zu Chancen kam, das Fehlen von Werders Abwehrchef Milos Veljkovic machte sich durchaus bemerkbar, entwickelte sich vor 41.000 Zuschauern eine recht unterhaltsame Partie.

Das hohe Anfangstempo konnten beide Teams aber nicht lange halten. In einer Phase, als Werder eigentlich die Kontrolle zu übernehmen schien, erwischte Ingvartsen die Hausherren dann eiskalt - der Däne traf erstmals in der Bundesliga per Kopf.

Nach dem Gegentor versuchte Werder immer wieder das Tempo zu erhöhen, tat sich gegen die gut organisierte Defensive der Mainzer aber auch sehr schwer. Dominik Kohr und Edimilson Fernandes waren sehr aufmerksam und schaffte es immer wieder, die Anspiele auf Füllkrug und Ducksch zu verhindern.

Und während die Bremer mehr Ballbesitz hatten und auf ihre Chance lauerten, setzte Mainz mit der Zeit mehr und mehr auf Konter. Einen davon nutzte Lee dann aus kurzer Distanz eiskalt aus.