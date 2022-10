Medien: BVB muss bei Union auf Modeste verzichten

IMAGO/Revierfoto

Anthony Modeste wird dem BVB in Berlin fehlen

Ausgerechnet beim Bundesliga-Spitzenspiel bei Tabellenführer 1. FC Union Berlin wird Borussia Dortmund Anthony Modeste nicht zur Verfügung stehen. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" fehlte der Mittelstürmer, bei der letzten Liga-Partie vergangenen Wochenende noch gefeierter Torschütze zum 2:2 gegen den FC Bayern, am Samstagabend, als sich der BVB per Flieger in Richtung Hauptstadt aufmachte.

Der 34-Jährige wird somit erstmals seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln zu den Westfalen ein Bundesliga-Spiel verpassen.

Zuvor war bereits bekannt, dass sich Modeste seit dem letzten Pflichtspiel-Auftritt am Dienstagabend in der Champions League gegen den FC Sevilla (1:1) mit Oberschenkelproblemen herumplagt.

In der Dortmunder Startelf wird der Franzose aller Voraussicht nach von Youngster Youssoufa Moukoko ersetzt, der in der bisherigen Saison zumeist nur als Einwechselspieler mitwirkte.

Ebenfalls ausfallen beim Gastspiel bei den Eisernen wird dem Zeitungsbericht zufolge auch Marius Wolf. Die Gründe für sein Fehlen beim Abflug vom Dortmunder Flughafen am frühen Samstagabend blieben zunächst unbekannt.

Reus vor BVB-Comeback bei Union Berlin

Auf der anderen Seite kann Borussia Dortmund aber auch auf drei Akteure zurückgreifen, die im Vorfeld noch als fraglich galten. Zuvorderst steht Marco Reus vor seinem Comeback. Der BVB-Kapitän hatte sich im Revierderby gegen den FC Schalke (1:0) eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und war seit dem ausgefallen.

Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic hatte bereits signalisiert, dass es nun für die schwierige Auswärtsaufgabe beim derzeitigen Ligaprimus zur Rückkehr in den Kader reichen könnte.

Auch Raphael Guerreiro, der zuletzt einen Schlag auf den Fuß abbekam, sowie Thomas Meunier nach überstandenen Leistenproblemen stehen wieder im Aufgebot der Dortmunder.