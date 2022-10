Inter hält Anschluss - Juve gelingt Befreiungsschlag

IMAGO

Lautaro Martínez erzielte den Führungstreffer für Inter

Inter Mailand hält in der italienischen Fußball-Serie-A Anschluss zu den Europacuprängen.

Der Traditionsklub gewann am Sonntag gegen US Salernitana mit 2:0 (1:0). Der Argentinier Lautaro Martínez (14.) brachte die Lombarden, die 18 Punkte auf dem Konto haben, in Führung, Nicolo Barella (58.) sorgte für die Entscheidung. Nationalspieler Robin Gosens wurde in der 63. Minute bei Inter eingewechselt.

Rekordmeister Juventus Turin hatte schon am Samstag einen Befreiungsschlag geschafft. Im Stadtderby gegen den FC Turin gewann die Alte Dame mit 1:0 (0:0). In der zweiten Hälfte erlöste Dusan Vlahovic (75.) seine Mannschaft mit seinem Treffer. Der Torjäger drückte einen Kopfball von Danilo aus kurzer Distanz über die Linie.

Nach der überraschenden 0:2-Pleite in der Champions League unter der Woche bei Maccabi Haifa hatte Juve-Trainer Massimiliano Allegri ein Straftrainingslager anberaumt. Nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Ligaspielen war der Druck auf den italienischen Coach gewachsen.