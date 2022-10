Kahn erhöht Druck beim FC Bayern nach BVB-Schock

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Oliver Kahn erhöhte den Druck auf den FC Bayern

Nach dem Last-Minute-Schock beim BVB am vergangenen Wochenende wächst der Druck auf den FC Bayern. Will der Rekordmeister den Anschluss zur Tabellenspitze nicht verlieren, muss gegen den SC Freiburg am Sonntag (19:30 Uhr) ein Sieg her. Vorstandschef Oliver Kahn findet klare Worte.

"Klar ist: Happy bin ich erst, wenn wir wieder Tabellenführer sind. Das ist unser Anspruch", stellte Kahn in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" klar.

Dass der FC Bayern als Tabellenvierter ins Topspiel gegen Freiburg (Platz zwei) geht, war laut dem ehemaligen Keeper nicht vorherzusehen.

"Wir wollen nicht Jäger sein, wir wollen wieder der Gejagte werden, denn das bedeutet automatisch, dass wir dann wieder Tabellenführer sind", untermauerte Kahn und gab die Marschroute vor: "Da müssen und wollen wir so schnell wie möglich wieder hinkommen."

FC Bayern gegen den SC Freiburg "ganz besonders gefordert"

Da der FC Bayern zuletzt nicht die gewünschte Ergebnisse erzielt hat, sei der Rekordmeister gegen Freiburg "ganz besonders gefordert".

Für den kommenden Gegner hatte Kahn viele lobende Worte übrig. "Beim SC Freiburg wird schon seit Jahren großartige Arbeit geleistet. Ein wesentlicher Faktor ist dort das Thema Kontinuität: Kontinuität auf der Trainerposition, Kontinuität im Verein", schwärmte der 53-Jährige.

Außerdem verfüge Freiburg über einen guten Kader. "Es gelingt den Freiburgern immer wieder, interessante Spieler zu verpflichten und sie zu überzeugen, dass sie sich beim SC Freiburg entwickeln können", lobte Kahn und ergänzte: "Zudem sind ihre Transfers in der Regel auch wirtschaftlich sinnvoll. Das gesamte Paket stimmt bei Freiburg."

Christian Streich zum FC Bayern? Das sagt Oliver Kahn

Den Meistertitel gönnt der Vorstandsboss den Breisgauern allerdings nicht. Er sei zwar "ein bisschen ein Fußball-Romantiker", so Kahn, aber "in allererster Linie bin ich schon immer Fan des FC Bayern München gewesen und zudem stehe ich heute hier in der Verantwortung".

In dem Interview äußerte sich Kahn auch zu Freiburgs Trainer Christian Streich. Auf die Frage, ob der 57-Jährige eine Option für die Münchner werden könnte, entgegnete Kahn: "Diese Frage stellt sich bei uns null Komma null. Wir haben mit Julian Nagelsmann einen absoluten Toptrainer bei uns, mit dem wir unseren Weg gehen werden."

Dennoch erklärte Kahn: "Christian Streich macht beim SC Freiburg zweifellos einen sehr, sehr guten Job und ist eine prägende Figur der Bundesliga."