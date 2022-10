Mitspieler vergleicht Haaland mit Ronaldo

IMAGO/Ben Wright

Erling Haaland kann laut Bernardo Silva das Niveau von Cristiano Ronaldo erreichen

Bei Manchester City überragt Erling Haaland mit Toren am Fließband. Mitspieler Bernardo Silva schwärmte nun in höchsten Tönen vom ehemaligen BVB-Profi und verglich den Norweger mit seinem Landsmann Cristiano Ronaldo.

"Ich habe neulich mit ein paar Freunden gesprochen und gesagt, dass er der einzige Spieler ist, der an Cristiano herankommt, wenn es darum geht, zu antizipieren, wo der Ball im Strafraum landet", sagte Silva in einem Interview mit "Arab News".

Neben dem perfekten Gefühl für den Ball sei Haaland zudem "so schnell und stark, was das Verteidigen nicht einfach macht", lobte der Portugiese weiter.

Auf die Frage, ob Haaland das Niveau von Ronaldo erreichen könne, antwortete Silva: "Man weiß nie, was passieren wird. Erling ist noch sehr jung und hat noch viel vor sich, aber die Mentalität ist da, also ja."

Haaland hat in der englischen Premier League bereits 15 Tore erzielt und hält damit schon jetzt den Rekord für die meisten Treffer nach zehn Spieltagen - obwohl erst neun gespielt sind.

"Bester Stürmer der Welt": Klopp schwärmt von Haaland

Lobende Worte erhielt Haaland zuletzt auch von Jürgen Klopp. Der Norweger sei "im Moment der beste Stürmer der Welt" und "kaum zu stoppen", sagte der Teammanager des FC Liverpool vor dem Aufeinandertreffen in der Premier League am Sonntag (17:30 Uhr) und fügte an: "Das große Problem ist - wenn man ihn mit zu vielen Spielern ausschalten möchte, öffnet man den Platz für andere."

"Schon als er sehr jung war, konnte man sein Potenzial sehen. Man konnte ihn zustellen, stoppen - er hat trotzdem getroffen. Körperlich hat er neue Standards gesetzt, ist auch technisch stark, weiß immer, wo die entscheidenden Lücken sind, steht kaum einmal Abseits. Dieses Paket macht ihn so besonders", sagte Klopp. Eine ähnliche Kombination habe er in seiner Karriere höchstens bei Zlatan Ibrahimovic gesehen.