"Nicht souverän": Effenberg kritisiert Klopp-Ausraster

Stefan Effenberg sieht Klopp beim FC Liverpool unter Druck

Nach dem verpatzten Saisonstart gab es zuletzt viel Gegenwind für Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Stefan Effenberg glaubt, dass die Kritik berechtigt ist und springt damit Dietmar Hamann in dessen Privatfehde mit dem Ex-BVB-Coach zur Seite.

"Was Didi sagt, ist ja richtig: Wenn du die Ergebnisse nicht bringst, dann wirst du zur Disposition gestellt, das wird dann auch in Liverpool so sein", zählte der 54-Jährige Klopp am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1" an.

Zuvor hatten sich Klopp und Hamann über die Medien ein Verbalduell über mehrere Runden geliefert. Der Ex-Nationalspieler hatte mit Blick auf die Reds von "offensichtlichen Problemen" gesprochen. Auch Klopp sei am Ende nicht unantastbar, wenn die Ergebnisse weiter ausblieben, stellte Hamann fest.

Klopp hatte gereizt auf die Kritik seines deutschen Landsmanns reagiert und dessen Knowhow infrage gestellt. Hamann habe nicht das Recht, "zu sagen, was er will, besonders dann, wenn er keine Ahnung hat", polterte Klopp.

FC Liverpool steckt im Mittelfeld fest

Für Effenberg sind die jüngsten Aussagen des Teammanagers ein Zeichen, dass der Druck auf Klopp zunimmt. "Es ist der Situation geschuldet, Klopp ist extrem angespannt. Er steckt in der schwierigsten Situation schlechthin - souverän war das jedenfalls nicht", führte der frühere Bayern-Star aus.

Ähnlich wie Hamann ist Effe überzeugt, dass das Aus von Klopp an der Anfield Road womöglich bald nicht mehr ausgeschlossen sei. "Wenn sich das nicht dramatisch ins Positive verändert, dann wird da eine Diskussion losbrechen", so der 35-fache Nationalspieler.

Während Liverpool unter Klopp in den letzten Jahren verlässlich um den Titel mitspielte und in der vergangenen Saison nur ein Sieg zur Meisterschaft fehlte, misslang der Saisonstart diesmal fast komplett. Aus den ersten acht Ligaspielen holte der LFC nur zwei Siege.

Im Sommer hatte es in Liverpool einen größeren Umbruch gegeben. Superstar Sadio Mané verließ den Klub in Richtung FC Bayern.