Eklat im Top-Spiel: Pep wütet gegen Liverpool-Fans

IMAGO/Peter Byrne

Pep Guardiola war nach dem Spiel gegen den FC Liverpool richtig sauer

Ausgerechnet im Gastspiel beim FC Liverpool ist am Sonntagabend die beeindruckende Serie von Manchester City gerissen. Nach der ersten Saisonniederlage in der Premier League war Pep Guardiola mächtig sauer. Seine Wut richtete sich auch gegen die Liverpool-Fans auf den Rängen.

Wie der Teammanager nach dem Spiel am Mikrofon von "BBC Radio 5" berichtete, hätten die Anhänger der Reds ihn während des Spiels mit Münzen beworfen. Der Vorgang habe sich in der 53. Minute ereignet, unmittelbar nachdem das vermeintliche Führungstor von Phil Foden vom VAR aberkannt worden war.

"Die Zuschauer haben es versucht, aber sie haben es nicht geschafft. Vielleicht sind sie das nächste Mal besser", wütete der 51-Jährige.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp zeigte sich nach dem Spiel entsetzt über die Geschehnisse an der Anfield Road. "Oh, das ist furchtbar", sagte der Reds-Coach auf die Münzwürfe angesprochen. "Das tut mir leid. Ich entschuldige mich dafür. Ich hatte keine Ahnung davon. So etwas sollte nie passieren", fuhr Klopp fort.

Doch auch beim FC Liverpool gab es nach dem Spiel Grund, wütend zu sein. Anhänger von Manchester City hatten während des Spiels die Opfer der Hillsborough-Katastrophe in ihren Gesängen verunglimpft. Bei dem Stadion-Unglück während des FA-Cup-Spiels zwischen Liverpool und Nottingham Forest waren 1989 97 Menschen gestorben.

Salah trifft für den FC Liverpool - Klopp sieht Rot

"Wir sind zutiefst erschüttert, heute solch abscheuliche Gesänge über die Stadion-Tragödie aus dem Gästebereich der Anfield Road zu hören", teilte der Klub in einer Stellungnahme mit. Die Innenbereiche des Stadions seien zudem mit Graffitis beschmiert worden. Man arbeite mit der Polizei zusammen, um die Täter festzustellen, hieß es.

Die Duelle zwischen Liverpool und Man City haben in den letzten Jahren wegen der hohen sportlichen Brisanz an Emotionalität gewonnen.

Am Sonntag hatte die Klopp-Elf das besser Ende für sich. Liverpool gewann dank eines Treffers von Mohamed Salah mit 1:0 gegen den zuvor unbesiegten englischen Meister gewonnen. Klopp sah in der Schlussphase die Rote Karte wegen wütender Proteste.