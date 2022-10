Rummenigge wünscht sich Ende der totalen Bayern-Dominanz

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Der FC Bayern setzte gegen Freiburg ein sportliches Ausrufezeichen

Am Sonntag kam es in der Bundesliga gleich zu zwei unerwarteten Top-Spielen: Zunächst schlug Sensations-Tabellenführer Union Berlin den ambitionierten BVB, direkt danach setzte der FC Bayern gegen den zuvor starken SC Freiburg ein dickes Ausrufezeichen. Geht es nach Ex-Profi Michael Rummenigge, dürften die Machtverhältnisse im deutschen Oberhaus allerdings schon in Kürze wieder geradegerückt sein.

In den vergangenen zehn Jahren war der FC Bayern in der Bundesliga nahezu ohne Konkurrenz. Spannend wurde es im Titelrennen kaum einmal, stets setzte sich der Rekordmeister durch.

Von der extremen Dominanz der Münchner ist selbst der frühere FCB-Offensivmann Michael Rummenigge genervt. In seiner "Sportbuzzer"-Kolumne verriet der 58-Jährige, sich "von Herzen" zu wünschen, dass mal wieder ein anderer Klub die Schale holt. Immerhin habe der Branchenprimus die vergangenen zehn Meisterschaften in Serie gewonnen.

An eine baldige Wachablösung glaubt der ehemalige Nationalspieler jedoch nicht. "Es wird nicht so kommen. Die Münchner bleiben der Favorit und ich hoffe, dass der BVB zumindest ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefert", erklärte Rummenigge, der einst auch mehrere Spielzeiten im Trikot der Borussia aufgelaufen war.

Kader-Qualität der Underdogs reicht gegen FC Bayern und BVB nicht aus

Der jüngere Bruder von Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zollte den Überraschungsteams aus Berlin und Freiburg zwar großen Respekt und betonte, dass ein Titel der Underdogs "für die Attraktivität der Bundesliga herausragend" wäre, realistische Chancen räumt er ihnen aber nicht ein.

"Beide Teams sind für ihre Verhältnisse zwar sehr gut besetzt, aber insgesamt wird die Qualität nicht reichen, um den Spitzenklubs langfristig die Stirn zu bieten. Zumal sich angesichts der Kaderbreite irgendwann auch die Belastung durch die Europa League bemerkbar machen wird", prophezeite der gebürtige Lippstädter.