FC Bayern bestätigt Verletzung von Leroy Sané

Leroy Sané fehlt dem FC Bayern

Der FC Bayern muss nach der 5:0-Gala im Top-Spiel gegen den SC Freiburg vorerst auf Nationalspieler Leroy Sané verzichten. Das gab der Fußball-Bundesligist am Montagvormittag offiziell bekannt.

Bei der Machtdemonstration gegen den SC Freiburg gehörte Leroy Sané zu den besten Spielern in den Reihen des FC Bayern.

Eric Maxim Choupo-Motings Treffer zum 2:0 (33.) bereitete der Flügelstürmer vor. Das 3:0 (53.) erzielte Sané selbst.

Seine Auswechslung in der 76. Minute beendet einen starken Auftritt des 26-Jährigen, den sport.de mit der Note 1,5 belohnte.

Schlechte Nachrichten für Leroy Sané und den FC Bayern

Bitter für den FC Bayern und Sané selbst: Der Flügelspieler hat sich einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen und muss vorerst aussetzen. Über die genaue Ausfallzeit machte der deutsche Rekordmeister keine Angaben.

Aufgrund der Verletzung fehlt Sané dem FC Bayern auch im DFB-Pokal. Schon am Mittwoch (20:45 Uhr) gastieren die Münchner in der zweiten Runde zum bayerischen Duell beim FC Augsburg.

FC Bayern: Leroy Sané zuletzt in Top-Form

Ein fitter Sané hätte dem FC Bayern dabei gut zu Gesicht gestanden. Der gebürtige Essener präsentierte sich zuletzt in Top-Form. Alleine in den vergangenen drei Bundesligapartien war Sané an vier Treffern beteiligt. Insgesamt steht er 2022/2023 wettbewerbsübergreifend bereits bei 15 Torbeteiligungen in 16 Einsätzen im Dress des FC Bayern.

"Ich habe schon oft gesagt, er ist einer der besten Spieler in Europa, das steht außer Frage. Dass er jeder Mannschaft der Welt das extra i-Tüpfelchen geben kann durch sein Tempodribbling, seine finalen Bälle, sein Timing", lobte Trainer Julian Nagelsmann das frühere Sorgenkind zuletzt.

Bei Sané gebe es "so viele kleine Aktionen, die man nicht immer sofort sieht, die er einfach absolut Weltklasse macht", so der Coach.