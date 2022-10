Bleibt Wimmer noch länger VfB-Trainer?

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Michael Wimmer ist Interimstrainer des VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart lässt sich mit seiner Trainer-Entscheidung weiter Zeit. Aufgrund dessen könnte Interimscoach Michael Wimmer auch gegen den BVB auf der Bank Platz nehmen. Das berichtet die "Bild".

Demzufolge soll der neue Trainer des VfB Stuttgart erst nach dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15:30) vorgestellt werden. Wimmer hatte die Schwaben bereits am vergangenen Samstag gegen den VfL Bochum (4:1) betreut. Am Mittwoch (20:45 Uhr) steht dann noch das Zweitrunden-Duell mit Arminia Bielefeld im DFB-Pokal auf dem Programm.

Der VfB Stuttgart hat sich bei seiner Suche nach einem Nachfolger für Pellegrino Matarazzo mittlerweile auf zwei Favoriten festgelegt. Neben Jess Thorup (zuletzt beim FC Kopenhagen) schrieb der "kicker" in diesem Zusammenhang von einem "Mister X".

"Bild" zufolge hat Thorup bei seinen Gesprächen mit den VfB-Verantwortlichen "einen überzeugenden Auftritt" hingelegt. Der andere Kandidat sei derzeit noch vertraglich an einen anderen Klub gebunden, will die Boulevardzeitung erfahren haben.

VfB Stuttgart setzt auf "Genauigkeit"

Sollten die Verhandlungen mit Thorup scheitern, würde der VfB Stuttgart wohl mit dem namentlich nicht genannten Verein in Gespräche treten. "Bild" zufolge könnte der Klub den zweiten VfB-Kandidaten möglicherweise erst im Winter ziehen lassen. In diesem Fall könnte Wimmer noch bis zur WM-Pause Mitte November an der Seitenlinie stehen, heißt es.

Mehr dazu: Wilde Spekulationen: Löw ein Kandidat beim VfB Stuttgart?

Stuttgarts Sportdirektor Mislintat betonte unlängst: "Wir setzen auf Genauigkeit vor Schnelligkeit. Wir wollen ein Trainer finden, der richtig Bock auf diesen Klub hat, auf die Power, auf die Energie und auch die Herausforderungen. Das ist auch ein Auswahlkriterium." Mit einer finalen Entscheidung ist offenbar erst nach dem kommenden Bundesliga-Spiel gegen den BVB zu rechnen.